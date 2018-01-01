Подарували телевізор та солодощі: вихованців волинського притулку привітали зі святами
Сьогодні, 01:15
Вихованці Рожищенського притулку для дітей отримали подарунки від Федерації ММА України у Волинській області та спортивного клубу «Воїн».
Про це йдеться на сторінці спортклубу у Фейсбуці.
Президент волинської Федерації ММА Михайло Смолка, директор клубу «Воїн» Дмитро Василенко та благодійник Володимир Бляшук привезли дітям чималу кількість фруктів: винограду, бананів, яблук, цитрусових, солодощі, а також подарували плазмовий телевізор.
«Цей заклад специфічний і кожна дитина, яка перебуває у ньому, заслуговує на увагу оточуючих. Батьківську любов нічим не замінити, але нашим приїздом ми намагалися наблизити дітей до свята, подарувати їм гарний настрій та позитивні емоції», - розповів Михайло Смолка.
Директор «Воїна» Дмитро Василенко презентував дітям календарики та наклейки із символікою спортивного клубу, а також наголосив на тому, на скільки важливим у житті є фізичний розвиток та заняття спортом.
Зазначимо, у Рожищенському притулку наразі перебує 18 дітей віком від 3 до 18 років.
Зважаючи на останні події, які відбулися у притулку (звинувачення екс-директора у сексуальних домаганнях), федерація ММА Волині та клуб «Воїн» висловлюють намір стежити за тим, що відбуватиметься у притулку надалі.
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Про це йдеться на сторінці спортклубу у Фейсбуці.
Президент волинської Федерації ММА Михайло Смолка, директор клубу «Воїн» Дмитро Василенко та благодійник Володимир Бляшук привезли дітям чималу кількість фруктів: винограду, бананів, яблук, цитрусових, солодощі, а також подарували плазмовий телевізор.
«Цей заклад специфічний і кожна дитина, яка перебуває у ньому, заслуговує на увагу оточуючих. Батьківську любов нічим не замінити, але нашим приїздом ми намагалися наблизити дітей до свята, подарувати їм гарний настрій та позитивні емоції», - розповів Михайло Смолка.
Директор «Воїна» Дмитро Василенко презентував дітям календарики та наклейки із символікою спортивного клубу, а також наголосив на тому, на скільки важливим у житті є фізичний розвиток та заняття спортом.
Зазначимо, у Рожищенському притулку наразі перебує 18 дітей віком від 3 до 18 років.
Зважаючи на останні події, які відбулися у притулку (звинувачення екс-директора у сексуальних домаганнях), федерація ММА Волині та клуб «Воїн» висловлюють намір стежити за тим, що відбуватиметься у притулку надалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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