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Подарували телевізор та солодощі: вихованців волинського притулку привітали зі святами

Подарували телевізор та солодощі: вихованців волинського притулку привітали зі святами
Вихованці Рожищенського притулку для дітей отримали подарунки від Федерації ММА України у Волинській області та спортивного клубу «Воїн».

Про це йдеться на сторінці спортклубу у Фейсбуці.

Президент волинської Федерації ММА Михайло Смолка, директор клубу «Воїн» Дмитро Василенко та благодійник Володимир Бляшук привезли дітям чималу кількість фруктів: винограду, бананів, яблук, цитрусових, солодощі, а також подарували плазмовий телевізор.

«Цей заклад специфічний і кожна дитина, яка перебуває у ньому, заслуговує на увагу оточуючих. Батьківську любов нічим не замінити, але нашим приїздом ми намагалися наблизити дітей до свята, подарувати їм гарний настрій та позитивні емоції», - розповів Михайло Смолка.

Директор «Воїна» Дмитро Василенко презентував дітям календарики та наклейки із символікою спортивного клубу, а також наголосив на тому, на скільки важливим у житті є фізичний розвиток та заняття спортом.

Зазначимо, у Рожищенському притулку наразі перебує 18 дітей віком від 3 до 18 років.
Зважаючи на останні події, які відбулися у притулку (звинувачення екс-директора у сексуальних домаганнях), федерація ММА Волині та клуб «Воїн» висловлюють намір стежити за тим, що відбуватиметься у притулку надалі.
Подарували телевізор та солодощі: вихованців волинського притулку привітали зі святами

Подарували телевізор та солодощі: вихованців волинського притулку привітали зі святами

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Теги: Воїн, телевізор, Рожище, притулок, ММА
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