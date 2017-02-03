Зубами протягнув корабель: українець потрапив до Книги рекордів Гіннеса. ФОТО

Олег Тягнизуб протягнув зубами корабель вагою 614 тонн і потрапив в Книгу рекордів Гіннеса.



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– У Чорноморську Одеської області в листопаді цього року Олег Тягнизуб протягнув зубами корабель вагою 614 тонн. За підтримки Національного реєстру рекордів України успішно пройдена процедура формування доказової бази та її підтвердження на рекорд Книгою рекордів Гіннеса, – розповіла керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.



До слова, Тягнизуб став 50 українцем, який потрапили у Книгу рекордів Гіннеса.



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