Росія хоче притягнути Авакова до кримінальної відповідальності

Арсена Авакова.



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Кримінальна справа стосується рішення українського МВС не допускати громадян Росії на виборчі дільниці на території України під час виборів президента РФ в березні 2018 року. Москва звинувачує Авакова в перешкоджанні здійсненню виборчих прав або роботі виборчих комісій.



Російська прокуратура направила запит до ГПУ у вересні. Вона попросила українську сторону повідомити про розслідування "фактів перешкоджання участі російських громадян у виборах" у Києві, Львові, Одесі і Харкові та надати копії матеріалів.



Москва також попросила надати інформацію та документи глави МВС України, серед яких дані про склад його сім'ї, освіту, трудову книжку, службову характеристику і т. д.



Крім того, генпрокуратура РФ хоче дізнатися, чи має Аваков імунітет від іноземної кримінальної юрисдикції, і попросила списки співробітників поліції, які забезпечували охорону російських дипустанов під час виборів президента Росії.



Глава МВС України, коментуючи цю інформацію, зазначив, що вважає кримінальну справу проти себе в Росії позитивною оцінкою його роботи. Він також зазначив, що готовий дати свідчення про перешкоджання голосуванню на виборах президента РФ в обмін на екстрадицію екс-президента України Віктора Януковича.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Генеральна прокуратура Росії попросила у Генеральної прокуратури України правової допомоги у кримінальному розслідуванні проти міністра внутрішніх справ УкраїниПро це повідомляє LB.ua з посиланням на джерело в прокуратурі.Кримінальна справа стосується рішення українського МВС не допускати громадян Росії на виборчі дільниці на території України під час виборів президента РФ в березні 2018 року. Москва звинувачує Авакова в перешкоджанні здійсненню виборчих прав або роботі виборчих комісій.Російська прокуратура направила запит до ГПУ у вересні. Вона попросила українську сторону повідомити про розслідування "фактів перешкоджання участі російських громадян у виборах" у Києві, Львові, Одесі і Харкові та надати копії матеріалів.Москва також попросила надати інформацію та документи глави МВС України, серед яких дані про склад його сім'ї, освіту, трудову книжку, службову характеристику і т. д.Крім того, генпрокуратура РФ хоче дізнатися, чи має Аваков імунітет від іноземної кримінальної юрисдикції, і попросила списки співробітників поліції, які забезпечували охорону російських дипустанов під час виборів президента Росії.Глава МВС України, коментуючи цю інформацію, зазначив, що вважає кримінальну справу проти себе в Росії позитивною оцінкою його роботи. Він також зазначив, що готовий дати свідчення про перешкоджання голосуванню на виборах президента РФ в обмін на екстрадицію екс-президента України Віктора Януковича.

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