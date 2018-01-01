У Любомлі відкрили інклюзивно-ресурсний центр





Крім занять з такими дітьми під час навчального процесу, актуальною темою є надання додаткової психолого-педагогічної допомоги в позаурочний час, - пише



Саме тому в Україні розширюється мережа інклюзивно-ресурсних центрів.



У п’ятницю, 28 грудня, такий заклад відкривали у Любомлі. З-поміж подібних установ він став вісімнадцятим на Волині.



На урочистість запросили діток, які відвідуватимуть заклад, їхніх батьків, представників місцевої і районної влади, депутатів, сільських старост, меценатів.



Гарного настрою і позитиву усім присутнім додав Святий Миколай, який вручив діткам солодкі подарунки, а також щедрувальники — колектив міського будинку культури. Для малечі організували солодкий стіл, а для дорослих — невеличку екскурсію кабінетами установи.



Любомльський інклюзивно-ресурсний центр нині обладнаний сучасними меблями, оснащений реабілітаційним обладнанням (спортивний комплекс з рукоходом, реабілітаційні бруси, сходинки, дитячий балансир, сухий безкаркасний басейн, сухий душ, м’які модулі тощо), засобами корекції та ігровими матеріалами, комп’ютерною технікою, телевізором.



З місцевого бюджету на функціонування установи було виділено понад 130 тисяч гривень, окрім того, 185 тис. грн. державної цільової субвенції витратили, щоб придбати обладнання для кабінетів. Варто зазначити, що допомогу у його підготовці до роботи також надавали представники бізнесу.



Нині в інклюзивно-ресурсному центрі, окрім директора, працює практичний психолог та вчитель-дефектолог. Вже за кілька днів, з 1 січня наступного року штат поповниться вчителем-логопедом та вчителем-реабілітологом.



Передбачається, що центр зможе обслуговувати діток не тільки з Любомльської, а й інших ОТГ Любомльщини, а також сусіднього Шацького району.



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