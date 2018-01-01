У Володимирі недомалювали пішохідний перехід. ФОТОФАКТ





Про це у Facebook повідомив Тарас Сватко.



"Малювали, малювали, та невималювали. Анатолій Посполітак, (керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області, - ред.) це що таке? Кілька місяців вже в такому стані цей пішохідний перехід!

А потім дивуємось чому ДТП вчиняються на трасі Н-22", - пише чоловік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському уже кілька місяців в незавершеному стані знаходиться пішохідний перехід.Про це у Facebook повідомив"Малювали, малювали, та невималювали. Анатолій Посполітак,це що таке? Кілька місяців вже в такому стані цей пішохідний перехід!А потім дивуємось чому ДТП вчиняються на трасі Н-22", - пише чоловік.

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