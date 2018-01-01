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У Володимирі недомалювали пішохідний перехід. ФОТОФАКТ

У Володимирі недомалювали пішохідний перехід. ФОТОФАКТ
У Володимирі-Волинському уже кілька місяців в незавершеному стані знаходиться пішохідний перехід.

Про це у Facebook повідомив Тарас Сватко.

"Малювали, малювали, та невималювали. Анатолій Посполітак, (керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області, - ред.) це що таке? Кілька місяців вже в такому стані цей пішохідний перехід!
А потім дивуємось чому ДТП вчиняються на трасі Н-22", - пише чоловік.

У Володимирі недомалювали пішохідний перехід. ФОТОФАКТ

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Теги: Володимир-Волинський, дорога
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