У Володимирі недомалювали пішохідний перехід. ФОТОФАКТ
Сьогодні, 11:15
У Володимирі-Волинському уже кілька місяців в незавершеному стані знаходиться пішохідний перехід.
Про це у Facebook повідомив Тарас Сватко.
"Малювали, малювали, та невималювали. Анатолій Посполітак, (керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області, - ред.) це що таке? Кілька місяців вже в такому стані цей пішохідний перехід!
А потім дивуємось чому ДТП вчиняються на трасі Н-22", - пише чоловік.
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Про це у Facebook повідомив Тарас Сватко.
"Малювали, малювали, та невималювали. Анатолій Посполітак, (керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області, - ред.) це що таке? Кілька місяців вже в такому стані цей пішохідний перехід!
А потім дивуємось чому ДТП вчиняються на трасі Н-22", - пише чоловік.
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