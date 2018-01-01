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За мільйонні розтрати судитимуть директора скандального КП «Луцьке»

За мільйонні розтрати судитимуть директора скандального КП «Луцьке»
Перед судом за розтрату майже 2 млн грн. постане директор КП "Луцьке".

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Прокуратура Волинської області затвердила і скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення директором Комунального підприємства "Луцьке" розтрати шляхом зловживання службовим становищем майна у великих та особливо великих розмірах, службового підроблення та використання завідомо підроблених документів (кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 4,5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 КК України).

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Посадовець у 2017 році здійснив розтрату бюджетних коштів в розмірі 1 366 265 грн, передбачених на реконструкцію газових котелень в загальноосвітніх школах сіл Гірка Полонка, Рованці та Романів Луцького району, чим завдав збитків Луцькій районній раді в особливо великих розмірах.

Достовірно знаючи, що на проведення робіт із реконструкції котелень у школах відсутні будь-які дозвільні та погоджувальні проектно-кошторисні документи, директор комунального підприємства уклав із приватним підприємством «Екоресурси Волинь» договір на виконання цих робіт.

В подальшому, попри те, що роботи і не могли бути виконані, приватному підприємству перерахували авансові платежі на суму понад 1 млн 360 тис. грн.

Так само зловживаючи своїм службовим становищем, у 2017 році посадовець уклав із будівельною компанією "Акра-Буд” договори про виконання робіт із реконструкції корпусу школи з добудовою класних приміщень, їдалень, санвузлів в селі Мстишин Луцького району.

Попри те, що будівельні роботи компанія виконувати не могла, адже у неї анульована ліцензія на проведення таких робіт, директор КП посприяв, аби на рахунок компанії були перераховані авансові платежі, розтративши таким чином майже півмільйона гривень та завдавши збитків Луцькій районній раді у великих розмірах.
Аби уникнути кримінальної відповідальності, посадовець підписав документи, посвідчені невстановленою особою від імені директора будівельної компанії, в які з його відома було внесено завідомо недостовірні відомості про передачу КП «Луцьке» на зберігання ТОВ «Будівельна компанія Акра-Буд» будівельних матеріалів, та подав ці документи до слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Волинській області.

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У ході досудового розслідування відшкодовано майнову шкоду, яка завдана бюджету Луцького району, на суму 1 366 265 грн, понад 498 тис. грн. залишилися не відшкодованими.

Подальшу долю директора комунального підприємства вирішуватиме суд.

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Теги: суд, кп Луцьке
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