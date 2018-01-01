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На Волині застрелився мисливець

На Волині застрелився мисливець
На Волині 48-річний чоловік під час незаконного полювання смертельно поранився.

28 грудня, по обіді в лісі на околиці села Текля Старовижівського району місцевий 48-річний житель під час незаконного полювання із незареєстрованої рушниці спричинив собі смертельне вогнепальне поранення, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Попередньо, поліцейські з’ясували, що трагедія сталася через необережність потерпілого.

З метою остаточного встановлення часу та причин смерті тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (з приміткою нещасний випадок). Триває досудове розслідування під час якого будуть з’ясовані усі обставини нещасного випадку.

Поліція попереджає громадян про необхідність дотримання правил безпеки під час полювання. Окрім, то полювати дозволено лише на законних підставах та із зареєстрованою у законному порядку мисливською зброєю.

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Теги: смерть, поліція, полювання
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