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Гоп-стоп по-волинськи: лучанина побили у під'їзді, відібрали телефон і ключі від авто

Гоп-стоп по-волинськи: лучанина побили у під'їзді, відібрали телефон і ключі від авто
32-річному жителю Луцька повідомили про підозру у вчиненні грабежу із застосуванням насильства.

Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

У ніч на 28 грудня, в під’їзді будинку по вулиці Кравчука в Луцьку зловмисник побив і пограбував 27-річного місцевого жителя.

Правопорушник відібрав у лучанина мобільний телефон «Samsung J5» та ключі до автомобіля «BMW», яким згодом скористався.

"Від оперативного чергового ГУНП в області поліція, задіяна до охорони публічної безпеки в обласному центрі, отримала орієнтування із детальним описом правопорушника. За описом піший наряд з патрульних поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України, затримали підозрюваного у вчиненні пограбування чоловіка. Його доставили у Луцький відділ поліції", - йдеться у повідомленні.

Оперативники встановили особу правопорушника, ним виявився неодноразово раніше судимий 32-річний житель Луцька. Його затримали у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж із застосуванням насильства) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає, зокрема, до семи років позбавлення волі.

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Теги: грабіж, розбій, Луцьк, кримінал
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