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Скільки українських заробітчан працює за кордоном: вражаюча кількість

Скільки українських заробітчан працює за кордоном: вражаюча кількість
На постійній основі за кордоном перебувають понад 3 мільйони українських трудових мігрантів. Найбільше з них працюють у сусідній Польщі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, -пише канал 24.

У відомстві зазначили, що раніше деякі ЗМІ з посиланням на міністра соцполітики України Андрія Реву поширили інформацію про те, що за кордоном на заробітках перебуває 12 мільйонів українців, але це не відповідає дійсності.

За даними міністерства, кількість українських трудових мігрантів – 3,2 мільйона громадян України.

"Ця цифра є постійною, але не сталою. Оскільки ці 3 мільйони 200 тисяч чоловік – різні люди: серед них є ті, хто живе там постійно, а є ті, котрі приїжджають і від’їжджають. І в цьому рухливому міграційному процесі беруть участь у середньому від 7 до 9 мільйонів чоловік на рік. У той же час постійно, щоденно протягом року за кордоном перебувають лише 3,2 мільйони трудових мігрантів з України", – пояснили у міністерстві.

За словами Реви, більшість українських мігрантів працює в Польщі.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики України Андрій Рева розповів, що працевлаштовані за кордоном громадяни України пересилають додому великі суми грошей. Так, щороку суми надісланих у країну з-закордону коштів складає 6,5 мільярда доларів.

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Теги: Польща, заробітки
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Коментарі 1
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Ледацюги у своїй країні, зате миють туалети закордоном.Ганьба.
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