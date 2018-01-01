Усика визнали кращим боксером року





Про це пише



"Кращий боксер - Олександр Усик", - сказано на сайті журналу.



Як повідомляв УНН, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик потрапив в номінацію "Боксер року" за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

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