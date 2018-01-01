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Усика визнали кращим боксером року

Усика визнали кращим боксером року
Український абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик названий авторитетним журналом The Ring кращим боксером 2018 року.

Про це пише УНН.

"Кращий боксер - Олександр Усик", - сказано на сайті журналу.

Як повідомляв УНН, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик потрапив в номінацію "Боксер року" за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

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Теги: спорт, бокс
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