Авто, яке шукали через Інтерпол, знайшлося під Луцьком

У селі Струмівка Луцького району в сервісному центрі МВС під час реєстрації 35-річним місцевим жителем автомобіля "Renault" виявили, що інформацію про цей транспортний засіб внесено до банку даних інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол.28 грудня автомобіль поліцейські вилучили та помістили на арешт майданчик, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Транспортний засіб перебував на державних номерних знаках Французької Республіки. Слідчі Луцького районного відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 198 Кримінального кодексу України.Йдеться про придбання, отримання, зберігання чи збут майна одержаного злочинним шляхом.Санкція цієї статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.