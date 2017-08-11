Авто, яке шукали через Інтерпол, знайшлося під Луцьком
Сьогодні, 12:48
У селі Струмівка Луцького району в сервісному центрі МВС під час реєстрації 35-річним місцевим жителем автомобіля "Renault" виявили, що інформацію про цей транспортний засіб внесено до банку даних інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерпол.
28 грудня автомобіль поліцейські вилучили та помістили на арешт майданчик, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Транспортний засіб перебував на державних номерних знаках Французької Республіки. Слідчі Луцького районного відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 198 Кримінального кодексу України.
Йдеться про придбання, отримання, зберігання чи збут майна одержаного злочинним шляхом.
Санкція цієї статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
28 грудня автомобіль поліцейські вилучили та помістили на арешт майданчик, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Транспортний засіб перебував на державних номерних знаках Французької Республіки. Слідчі Луцького районного відділення поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 198 Кримінального кодексу України.
Йдеться про придбання, отримання, зберігання чи збут майна одержаного злочинним шляхом.
Санкція цієї статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Уряд звільнив гендиректора Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення з Волині
Сьогодні, 13:10
Авто, яке шукали через Інтерпол, знайшлося під Луцьком
Сьогодні, 12:48
У новорічну ніч George’s Club працюватиме цілодобово*
Сьогодні, 12:38
Гоп-стоп по-волинськи: лучанина побили у під'їзді, відібрали телефон і ключі від авто
Сьогодні, 12:03