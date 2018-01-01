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У водія в Ковелі знайшли «липове» посвідчення

У водія в Ковелі знайшли «липове» посвідчення
У Ковелі виявили у 32-річного водія автомобіля «Mercedes Sprinter 414» посвідчення водія з явними ознаками підробки.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

28 грудня співробітники сектору реагування патрульної поліції у Ковелі виявили у 32-річного водія автомобіля «Mercedes Sprinter 414» посвідчення водія з явними ознаками підробки.

Документ вилучили та направили на проведення експертизи до Волинського науково-дослідного криміналістичного центру МВС.

Слідчі Ковельського відділу поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про використання завідомо підробленого документа.

Санкція статті передбачає штраф, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

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Теги: підробка, Ковель, документи
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