У водія в Ковелі знайшли «липове» посвідчення

У Ковелі виявили у 32-річного водія автомобіля «Mercedes Sprinter 414» посвідчення водія з явними ознаками підробки.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.28 грудня співробітники сектору реагування патрульної поліції у Ковелі виявили у 32-річного водія автомобіля «Mercedes Sprinter 414» посвідчення водія з явними ознаками підробки.Документ вилучили та направили на проведення експертизи до Волинського науково-дослідного криміналістичного центру МВС.Слідчі Ковельського відділу поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про використання завідомо підробленого документа.Санкція статті передбачає штраф, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.