У водія в Ковелі знайшли «липове» посвідчення
Сьогодні, 20:31
У Ковелі виявили у 32-річного водія автомобіля «Mercedes Sprinter 414» посвідчення водія з явними ознаками підробки.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
28 грудня співробітники сектору реагування патрульної поліції у Ковелі виявили у 32-річного водія автомобіля «Mercedes Sprinter 414» посвідчення водія з явними ознаками підробки.
Документ вилучили та направили на проведення експертизи до Волинського науково-дослідного криміналістичного центру МВС.
Слідчі Ковельського відділу поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про використання завідомо підробленого документа.
Санкція статті передбачає штраф, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
28 грудня співробітники сектору реагування патрульної поліції у Ковелі виявили у 32-річного водія автомобіля «Mercedes Sprinter 414» посвідчення водія з явними ознаками підробки.
Документ вилучили та направили на проведення експертизи до Волинського науково-дослідного криміналістичного центру МВС.
Слідчі Ковельського відділу поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про використання завідомо підробленого документа.
Санкція статті передбачає штраф, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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