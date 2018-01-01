Чи вистачить грошей на зарплати луцьким вчителям у 2019 році. ВІДЕО

Юлія Вусенко розповіла, чи вистачить бюджетних грошей вчителям міста Луцька на зарплати у 2019 році.



Свою думку вона висловила під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» 28 грудня, - пише



«Я переконана, що навіть цих 69 мільярдів гривень, які виділили в держбюджет на освітню субвенцію, все одно буде недостатньо для того, аби фінансувати вчителів у повній мірі», – зауважила Юлія Вусенко.



Та додала, що у Луцьку депутати міської ради практично завжди дофінансовують освітню субвенцію з місцевих бюджетів.



«Ми до цього готові, і, я думаю, що й керівництво Луцької міської ради свідомо розуміє, що прийдеться виділяти ще додаткові кошти з місцевого бюджету для того, щоби вчителі були забезпечені», – прокоментувала депутатка міськради.



До того ж, зі слів Вусенко, кричущим питанням є мінімальні заробітні плати вчителів, працівників дитячих навчальних закладів і відсутність програм дофінансування цих заробітних плат. Нині діє програма «Успішний педагог», для якої виділили 300 тисяч гривень, однак подібні програми можна зробити стабільними.



«Ми можемо говорити про стабільні преміювання двічі на рік всіх вчителів, які працюють в місті тому, що це реально зубожілі заробітні плати», – переконана Юлія Вусенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутатка Луцької міської радирозповіла, чи вистачить бюджетних грошей вчителям міста Луцька на зарплати у 2019 році.Свою думку вона висловила під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний погляд LIVE» 28 грудня, - пише Конкурент «Я переконана, що навіть цих 69 мільярдів гривень, які виділили в держбюджет на освітню субвенцію, все одно буде недостатньо для того, аби фінансувати вчителів у повній мірі», – зауважила Юлія Вусенко.Та додала, що у Луцьку депутати міської ради практично завжди дофінансовують освітню субвенцію з місцевих бюджетів.«Ми до цього готові, і, я думаю, що й керівництво Луцької міської ради свідомо розуміє, що прийдеться виділяти ще додаткові кошти з місцевого бюджету для того, щоби вчителі були забезпечені», – прокоментувала депутатка міськради.До того ж, зі слів Вусенко, кричущим питанням є мінімальні заробітні плати вчителів, працівників дитячих навчальних закладів і відсутність програм дофінансування цих заробітних плат. Нині діє програма «Успішний педагог», для якої виділили 300 тисяч гривень, однак подібні програми можна зробити стабільними.«Ми можемо говорити про стабільні преміювання двічі на рік всіх вчителів, які працюють в місті тому, що це реально зубожілі заробітні плати», – переконана Юлія Вусенко.

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