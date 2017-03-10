Зубаті і хвостаті: випустили календар з мешканцями луцького зоопарку. ФОТО
Сьогодні, 13:40
З'явився календар на 2019 рік з мешканцями луцького зоопарку.
Про це повідомили на офіційній сторінці звіринцю.
"Ми впевнені, що наші давні друзі будуть з нами ще не один десяток літ, а 2019-й додасть чимало нових. І для усіх вас - вже традиційний подарунок, аби навіть удома чи в робочому кабінеті ми все ж були поруч. Це календар зі світлинами авторства Олега Міткевича частини наших підопічних. Сподіваємося, що він вам, як і усі попередні, сподобається та буде допомагати планувати тільки щасливі події на увесь рік", - йдеться у дописі.
Придбати календар можна у будь-який день з 10.00 до 17.00 у касі КП "Луцький зоопарк". Вартість - 100 грн.
"Гарантуємо, що якістю ви будете приємно подивовані. А що отримаєте безліч позитичних емоцій при користуванні - то 100%! І, звичайно, нагадуємо, що ми працюємо без вихідних, тож щодня чекаємо на кожного у місці найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста - як у ці кілька днів 2018-го, так і впродовж усього 2019-го!" - повідомили в зоопарку.
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Про це повідомили на офіційній сторінці звіринцю.
"Ми впевнені, що наші давні друзі будуть з нами ще не один десяток літ, а 2019-й додасть чимало нових. І для усіх вас - вже традиційний подарунок, аби навіть удома чи в робочому кабінеті ми все ж були поруч. Це календар зі світлинами авторства Олега Міткевича частини наших підопічних. Сподіваємося, що він вам, як і усі попередні, сподобається та буде допомагати планувати тільки щасливі події на увесь рік", - йдеться у дописі.
Придбати календар можна у будь-який день з 10.00 до 17.00 у касі КП "Луцький зоопарк". Вартість - 100 грн.
"Гарантуємо, що якістю ви будете приємно подивовані. А що отримаєте безліч позитичних емоцій при користуванні - то 100%! І, звичайно, нагадуємо, що ми працюємо без вихідних, тож щодня чекаємо на кожного у місці найкомфортнішого відпочинку на природі у межах міста - як у ці кілька днів 2018-го, так і впродовж усього 2019-го!" - повідомили в зоопарку.
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