На Львівщині потяг розчавив жінку
Сьогодні, 15:21
Через наїзд вантажного потяга у Львівській області загинула 30-річна жінка.
Про це повідомляє УНН з посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
"О 23:20 на стації "Гребенів" вантажний поїзд у складі 60 вагонів смертельно травмував жительку села Гребенів. Поїзд затримано на 1 годину 57 хвилин. Відомо, що жінка мешкає в цьому селі", – повідомили у департаменті.
Обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
"О 23:20 на стації "Гребенів" вантажний поїзд у складі 60 вагонів смертельно травмував жительку села Гребенів. Поїзд затримано на 1 годину 57 хвилин. Відомо, що жінка мешкає в цьому селі", – повідомили у департаменті.
Обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці.
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