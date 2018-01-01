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На Львівщині потяг розчавив жінку

На Львівщині потяг розчавив жінку
Через наїзд вантажного потяга у Львівській області загинула 30-річна жінка.

Про це повідомляє УНН з посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

"О 23:20 на стації "Гребенів" вантажний поїзд у складі 60 вагонів смертельно травмував жительку села Гребенів. Поїзд затримано на 1 годину 57 хвилин. Відомо, що жінка мешкає в цьому селі", – повідомили у департаменті.

Обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці.

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Теги: смерть, кримінал
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