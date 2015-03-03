вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі хочуть підняти вартість проїзду

У Володимирі хочуть підняти вартість проїзду
У Володимирі-Волинському хочуть підняти вартість проїзду по місту до 5 гривень.

На сайті Володимир-Волинської міської ради оприлюднили проект регуляторного акту про можливе збільшення вартості проїзду у міських маршрутках до 5-ти гривень, а дітям шкільного віку – 3 гривні, пише Буг.

Зазначимо, що дана пропозиція поки є проектом. Раніше перевізники зверталися до міського голови Петра Саганюка з проханням підняти тарифи на перевезення.

27-го грудня на сайті міської ради з’явив проект рішення. Відтак пропонується встановити тарифи на послуги з перевезення одного пасажира автобусами на міських маршрутах загального користування, що працюють в режимі маршрутного таксі, в наступних розмірах:

– в межах міста в розмірі 5-ть гривень.

– до села Зимне – 6-ть гривень.

– до сіл Фалемичі, Шистів та Горичів по 7 гривень.

Для дітей шкільного віку від 6 до 14 років встановити вартість проїзду автобусами на міських маршрутах загального користування, що працюють в режимі маршрутного таксі – 3 гривні.

Перевезення дітей віком до 6 років без права зайняття ними окремого місця здійснюватимуть й надалі безоплатно.

В аналізі регуляторного акту розглядали три варіанти вирішення проблеми. Перша – не підіймати тарифи і залишити на нинішньому рівні, однак як результат деякі підприємці можуть відмовитися від надання послуг. Друга альтернатива – щоб виконком дофінансовував витрати підприємців, однак для цього потрібно виділяти кошти з бюджету. І третя – підняття тарифів.

Громадське обговорення з цього приводу відбудеться 28 січня 2019 року. Після погодження проекту на слуханнях, його відправлять на розгляд виконкому, який прийме рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: проїзд, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гроші на громаду: куди «пішли» кошти з депутатських фондів у Луцьку. ІНФОГРАФІКА
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
У Луцьку маршрутка затиснула і протягнула дитину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скандал у маршрутці на Волині: водій нахамив старшій жінці, – соцмережі
Сьогодні, 16:31
У Володимирі хочуть підняти вартість проїзду
Сьогодні, 16:00
На Львівщині потяг розчавив жінку
Сьогодні, 15:21
Чи вистачить грошей на зарплати луцьким вчителям у 2019 році. ВІДЕО
Сьогодні, 14:42
На Волині двох жителів «кинули» на десятки тисяч гривень
Сьогодні, 14:11
Схожі новини
У місті на Волині підняли ціну за проїзд у маршрутці У місті на Волині підняли ціну за проїзд у маршрутці
21 березень, 12:10
В маршрутках Володимира-Волинського ціну за проїзд підняли, а до вечора опустили В маршрутках Володимира-Волинського ціну за проїзд підняли, а до вечора опустили
03 березень, 2015, 16:23
У Володимирі недомалювали пішохідний перехід. ФОТОФАКТ У Володимирі недомалювали пішохідний перехід. ФОТОФАКТ
Сьогодні, 11:15
Як у Володимирі святкуватимуть Новий рік. ПРОГРАМА Як у Володимирі святкуватимуть Новий рік. ПРОГРАМА
28 грудень, 19:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скандал у маршрутці на Волині: водій нахамив старшій жінці, – соцмережі
Сьогодні, 16:31
 0
У Володимирі хочуть підняти вартість проїзду
Сьогодні, 16:00
 0
На Львівщині потяг розчавив жінку
Сьогодні, 15:21
 0
Чи вистачить грошей на зарплати луцьким вчителям у 2019 році. ВІДЕО
Сьогодні, 14:42
 0
На Волині двох жителів «кинули» на десятки тисяч гривень
Сьогодні, 14:11
 0
Медіа
відео
1/8