У Володимирі хочуть підняти вартість проїзду





На сайті Володимир-Волинської міської ради оприлюднили проект регуляторного акту про можливе збільшення вартості проїзду у міських маршрутках до 5-ти гривень, а дітям шкільного віку – 3 гривні, пише



Зазначимо, що дана пропозиція поки є проектом. Раніше перевізники зверталися до міського голови Петра Саганюка з проханням підняти тарифи на перевезення.



27-го грудня на сайті міської ради з’явив проект рішення. Відтак пропонується встановити тарифи на послуги з перевезення одного пасажира автобусами на міських маршрутах загального користування, що працюють в режимі маршрутного таксі, в наступних розмірах:



– в межах міста в розмірі 5-ть гривень.



– до села Зимне – 6-ть гривень.



– до сіл Фалемичі, Шистів та Горичів по 7 гривень.



Для дітей шкільного віку від 6 до 14 років встановити вартість проїзду автобусами на міських маршрутах загального користування, що працюють в режимі маршрутного таксі – 3 гривні.



Перевезення дітей віком до 6 років без права зайняття ними окремого місця здійснюватимуть й надалі безоплатно.



В аналізі регуляторного акту розглядали три варіанти вирішення проблеми. Перша – не підіймати тарифи і залишити на нинішньому рівні, однак як результат деякі підприємці можуть відмовитися від надання послуг. Друга альтернатива – щоб виконком дофінансовував витрати підприємців, однак для цього потрібно виділяти кошти з бюджету. І третя – підняття тарифів.



Громадське обговорення з цього приводу відбудеться 28 січня 2019 року. Після погодження проекту на слуханнях, його відправлять на розгляд виконкому, який прийме рішення.

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