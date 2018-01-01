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Скандал у маршрутці на Волині: водій нахамив старшій жінці, – соцмережі

Скандал у маршрутці на Волині: водій нахамив старшій жінці, – соцмережі
У Ковелі в маршрутці водій нахамив пасажирці.

Про це у спільноті КовельLife написала Альона Сімонова.

"28 грудня їхала маршруткою №28 і стала свідком хамства з боку водія: нахамив старшій жінці, на зауваження людей відповідав грубістю,з дитиною не зайшли,а залетіли у автобус,а сам він їхав з такою швидкістю,що всі буквально падали одне на одного", - йдеться у повідомленні.

Скандал у маршрутці на Волині: водій нахамив старшій жінці, – соцмережі
Скандал у маршрутці на Волині: водій нахамив старшій жінці, – соцмережі

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Теги: маршрутка, скандал, транспорт
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