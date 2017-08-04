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У Луцьку на «Варшавці» – рейд поліції та пожежників. ВІДЕО

У Луцьку на «Варшавці» – рейд поліції та пожежників. ВІДЕО
На ринках українських міст заборонений продаж піротехнічних виробів, тож на ринку «Варшавський» здійснили перевірку пожежники та поліцейські.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Співробітниця луцького відділу Держслужби з надзвичайних ситуацій Катерина Побережник розповіла, що заборона не зупиняє продавців піротехнічних засобів. Утім, упіймати їх "на гарячому" не легко. Адже люди, дізнавшись про рейд ховають піротехніку з прилавків, а потім кажуть, що просто зберігають а не продають.

Деталі рейду дивіться у сюжеті.


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Теги: піротехніка, рейд, Луцьк
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