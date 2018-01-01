вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Обрали голову Ківерцівської райради

Обрали голову Ківерцівської райради
Новим головою Ківерцівської районної ради став укропівець Олександр Гурський.

Про це повідомляють "Волинські новини".

Обрання голови Ківерцівської районної ради відбулось 29 грудня під час позачергової 31-ї сесії. 26 депутатів із 27 присутніх віддали свої голоси за запропонованого кандидата.

Олександр Гурський під час свого виступу розповів, що є жителем міста Ківерці, 1970 року народження, закінчив училище лісового господарства, навчався у Київській сільгоспакадемії, має вищу юридичну освіту.

Зауважимо, Олександра Гурського обрали депутатом Ківерцівської районної ради після того, як екс-голова райради Василь Хмілевський склав свої повноваження на минулій сесії, відмовившись від депутатського мандату за власним бажанням, мотивуючи це тим, що їде проживати за кордон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олександр Гурський, Ківерці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Втратила братика і бореться за своє життя: просять врятувати немовля з Волині
Гроші на громаду: куди «пішли» кошти з депутатських фондів у Луцьку. ІНФОГРАФІКА
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Володимир Яренчук Володимир
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Обрали голову Ківерцівської райради
Сьогодні, 01:01
30 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині нетверезий водій в'їхав у відбійник. ФОТО
29 грудень, 23:20
У Луцьку п'яний водій спричинив аварію і хотів втекти: є потерпілий
29 грудень, 22:51
Втратила братика і бореться за своє життя: просять врятувати немовля з Волині
29 грудень, 22:02
Схожі новини
У Ківерцях через замикання пральної машинки горіла квартира У Ківерцях через замикання пральної машинки горіла квартира
26 грудень, 10:47
Маски-шоу на виборах: у Ківерцях до дільниці прийшов агресивний чоловік з пістолетом Маски-шоу на виборах: у Ківерцях до дільниці прийшов агресивний чоловік з пістолетом
23 грудень, 15:35
У Ківерцях кандидат у депутати від «УКРОПу» агітував в «день тиші» У Ківерцях кандидат у депутати від «УКРОПу» агітував в «день тиші»
23 грудень, 12:48
Екс-голова райради на Волині склав повноваження депутата, бо їде за кордон Екс-голова райради на Волині склав повноваження депутата, бо їде за кордон
22 грудень, 16:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обрали голову Ківерцівської райради
Сьогодні, 01:01
 0
30 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині нетверезий водій в'їхав у відбійник. ФОТО
29 грудень, 23:20
 0
У Луцьку п'яний водій спричинив аварію і хотів втекти: є потерпілий
29 грудень, 22:51
 0
Втратила братика і бореться за своє життя: просять врятувати немовля з Волині
29 грудень, 22:02
 0
Медіа
відео
1/8