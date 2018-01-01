Обрали голову Ківерцівської райради
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Новим головою Ківерцівської районної ради став укропівець Олександр Гурський.
Про це повідомляють "Волинські новини".
Обрання голови Ківерцівської районної ради відбулось 29 грудня під час позачергової 31-ї сесії. 26 депутатів із 27 присутніх віддали свої голоси за запропонованого кандидата.
Олександр Гурський під час свого виступу розповів, що є жителем міста Ківерці, 1970 року народження, закінчив училище лісового господарства, навчався у Київській сільгоспакадемії, має вищу юридичну освіту.
Зауважимо, Олександра Гурського обрали депутатом Ківерцівської районної ради після того, як екс-голова райради Василь Хмілевський склав свої повноваження на минулій сесії, відмовившись від депутатського мандату за власним бажанням, мотивуючи це тим, що їде проживати за кордон.
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Про це повідомляють "Волинські новини".
Обрання голови Ківерцівської районної ради відбулось 29 грудня під час позачергової 31-ї сесії. 26 депутатів із 27 присутніх віддали свої голоси за запропонованого кандидата.
Олександр Гурський під час свого виступу розповів, що є жителем міста Ківерці, 1970 року народження, закінчив училище лісового господарства, навчався у Київській сільгоспакадемії, має вищу юридичну освіту.
Зауважимо, Олександра Гурського обрали депутатом Ківерцівської районної ради після того, як екс-голова райради Василь Хмілевський склав свої повноваження на минулій сесії, відмовившись від депутатського мандату за власним бажанням, мотивуючи це тим, що їде проживати за кордон.
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