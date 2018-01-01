Обрали голову Ківерцівської райради

Олександр Гурський.



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Обрання голови Ківерцівської районної ради відбулось 29 грудня під час позачергової 31-ї сесії. 26 депутатів із 27 присутніх віддали свої голоси за запропонованого кандидата.



Олександр Гурський під час свого виступу розповів, що є жителем міста Ківерці, 1970 року народження, закінчив училище лісового господарства, навчався у Київській сільгоспакадемії, має вищу юридичну освіту.



Зауважимо, Олександра Гурського обрали депутатом Ківерцівської районної ради після того, як екс-голова райради Василь Хмілевський склав свої повноваження на минулій сесії, відмовившись від депутатського мандату за власним бажанням, мотивуючи це тим, що їде проживати за кордон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новим головою Ківерцівської районної ради став укропівецьПро це повідомляють " Волинські новини ".Обрання голови Ківерцівської районної ради відбулось 29 грудня під час позачергової 31-ї сесії. 26 депутатів із 27 присутніх віддали свої голоси за запропонованого кандидата.Олександр Гурський під час свого виступу розповів, що є жителем міста Ківерці, 1970 року народження, закінчив училище лісового господарства, навчався у Київській сільгоспакадемії, має вищу юридичну освіту.Зауважимо, Олександра Гурського обрали депутатом Ківерцівської районної ради після того, як екс-голова райрадисклав свої повноваження на минулій сесії, відмовившись від депутатського мандату за власним бажанням, мотивуючи це тим, що їде проживати за кордон.

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