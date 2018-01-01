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Кілометри гірлянд і сотні кілограмів льоду: як Луцький замок готують до новорічної ночі

Кілометри гірлянд і сотні кілограмів льоду: як Луцький замок готують до новорічної ночі
У замку Любарта починаються святкові перевтілення. Адже вже за лічені дні він зустрічатиме гостей «Новорічної містерії в замку 2019».

Про це повідомляють організатори дійства.

Запевняють, що для відвідувачів замку готують кілометри гірлянд для декору, тисячі лампочок ілюмінацію, сотні кілограм льоду для скульптур, десяти метрова опора для оригінальної ялинки, декілька неймовірних фотозон, сотні пледів для тепла, десятки костюмів мультяшних та новорічних героїв, нескінченні літри глінтвейну для настрою.

Організатори ж нагадують, що якщо ви бажаєте незабутньо зустріти Новий рік, або ж провести перший його день весело та драйвово, купуйте квитки на фестиваль «Новорічна містерія в замку 2019» у касі драмтеатру та очікуйте програму заходу у соціальних мережах.\

Кілометри гірлянд і сотні кілограмів льоду: як Луцький замок готують до новорічної ночі



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Теги: Луцький замок, Новий рік, Новорічна містерія
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