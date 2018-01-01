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У Луцьку п'яний водій спричинив аварію і хотів втекти: є потерпілий

У Луцьку п'яний водій спричинив аварію і хотів втекти: є потерпілий
Увечері 29 грудня на вулиці Дубнівській у Луцьку водій автомобіля ВАЗ зіткнувся з Renault Laguna.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинсської області.

Як повідомляють поліцейські, після вчинення ДТП чоловік на ВАЗі намагався втекти, та йому завадили це зробити.

Винуватець мав явні ознаки сп’яніння.

Зважаючи на те, що водій Renault отримав травми, його забрали до лікарні, а на місце викликали слідчо-оперативну групу

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Теги: аварія, Луцьк
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