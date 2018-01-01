На Волині нетверезий водій в'їхав у відбійник. ФОТО





Про це йнформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.



При спілкуванні з чоловіком інспектори помітили в нього ознаки сп’яніння, однак від освідування той відмовився.



Тож на порушника склали 2 протоколи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 29 грудня, приблизно 0 17 годині села поблизу села Старовойтове Любомльського району водій автомобіля Fiat Doblo не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник.Про це йнформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.При спілкуванні з чоловіком інспектори помітили в нього ознаки сп’яніння, однак від освідування той відмовився.Тож на порушника склали 2 протоколи.

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