На Волині нетверезий водій в'їхав у відбійник. ФОТО
29 грудень, 23:20
Сьогодні, 29 грудня, приблизно 0 17 годині села поблизу села Старовойтове Любомльського району водій автомобіля Fiat Doblo не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник.
Про це йнформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.
При спілкуванні з чоловіком інспектори помітили в нього ознаки сп’яніння, однак від освідування той відмовився.
Тож на порушника склали 2 протоколи.
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Про це йнформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.
При спілкуванні з чоловіком інспектори помітили в нього ознаки сп’яніння, однак від освідування той відмовився.
Тож на порушника склали 2 протоколи.
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