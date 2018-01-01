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На Волині нетверезий водій в'їхав у відбійник. ФОТО

На Волині нетверезий водій в'їхав у відбійник. ФОТО
Сьогодні, 29 грудня, приблизно 0 17 годині села поблизу села Старовойтове Любомльського району водій автомобіля Fiat Doblo не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник.

Про це йнформує прес-служба патрульної поліції Волинської області.

При спілкуванні з чоловіком інспектори помітили в нього ознаки сп’яніння, однак від освідування той відмовився.

Тож на порушника склали 2 протоколи.

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Теги: аварія, Старовойтове, Волинь
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