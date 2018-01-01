У Луцьку виявили 5 таксистів-нелегалів. ФОТО
Сьогодні, 08:37
У Луцьку виявляють водіїв, які здійснюють господарську діяльність без відповідних документів.
Про це інформаує прес-служба патрульної поліції у Волинській області.
Розповіли, що тривають спільні відпрацювання патрульних поліцейських та працівників Укртрансбезпеки.
Згідно з інструкціями, правоохоронці виявляють та притягують до відповідальності водіїв таксі, які перевозять пасажирів без відповідних документів.
До прикладу, 29 грудня в ході рейду містом полісмени зупинили кілька десятків водіїв таксі, з яких 5 – не мали права займатись господарською діяльністю. На них представники Укртрансбезпеки оформили протоколи за статтею 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності).
Мінімальний штраф за це складає 17 тисяч гривень.
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Про це інформаує прес-служба патрульної поліції у Волинській області.
Розповіли, що тривають спільні відпрацювання патрульних поліцейських та працівників Укртрансбезпеки.
Згідно з інструкціями, правоохоронці виявляють та притягують до відповідальності водіїв таксі, які перевозять пасажирів без відповідних документів.
До прикладу, 29 грудня в ході рейду містом полісмени зупинили кілька десятків водіїв таксі, з яких 5 – не мали права займатись господарською діяльністю. На них представники Укртрансбезпеки оформили протоколи за статтею 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності).
Мінімальний штраф за це складає 17 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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