У Луцьку виявили 5 таксистів-нелегалів. ФОТО

У Луцьку виявляють водіїв, які здійснюють господарську діяльність без відповідних документів.Про це інформаує прес-служба патрульної поліції у Волинській області.Розповіли, що тривають спільні відпрацювання патрульних поліцейських та працівників Укртрансбезпеки.Згідно з інструкціями, правоохоронці виявляють та притягують до відповідальності водіїв таксі, які перевозять пасажирів без відповідних документів.До прикладу, 29 грудня в ході рейду містом полісмени зупинили кілька десятків водіїв таксі, з яких 5 – не мали права займатись господарською діяльністю. На них представники Укртрансбезпеки оформили протоколи за статтею 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності).Мінімальний штраф за це складає 17 тисяч гривень.