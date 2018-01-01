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У Луцьку виявили 5 таксистів-нелегалів. ФОТО

У Луцьку виявили 5 таксистів-нелегалів. ФОТО
У Луцьку виявляють водіїв, які здійснюють господарську діяльність без відповідних документів.

Про це інформаує прес-служба патрульної поліції у Волинській області.

Розповіли, що тривають спільні відпрацювання патрульних поліцейських та працівників Укртрансбезпеки.

Згідно з інструкціями, правоохоронці виявляють та притягують до відповідальності водіїв таксі, які перевозять пасажирів без відповідних документів.

До прикладу, 29 грудня в ході рейду містом полісмени зупинили кілька десятків водіїв таксі, з яких 5 – не мали права займатись господарською діяльністю. На них представники Укртрансбезпеки оформили протоколи за статтею 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності).

Мінімальний штраф за це складає 17 тисяч гривень.

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Теги: таксі, Луцьк
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