Температура у січні буде вищою середніх багаторічних показників, – синоптики
Сьогодні, 07:44
Січень 2019 року буде теплішим, ніж його середні температурні показники за роки досліджень.
Про це повідомили у Гідрометцентрі, - йдеться на сайті Радіо Свобода.
«Середня місячна температура передбачається 0-4 градуси морозу, в Криму до 3 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень», – прогнозують синоптики.
Кількість опадів у січні буде межах середніх багаторічних значень – 27-55 міліметрів, на Закарпатті 64-81 міліметрів, в горах Криму до 124 міліметрів.
В останні дні перед Новим роком в Україні стане холодніше, прогнозують українські та західні синоптики.
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Про це повідомили у Гідрометцентрі, - йдеться на сайті Радіо Свобода.
«Середня місячна температура передбачається 0-4 градуси морозу, в Криму до 3 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень», – прогнозують синоптики.
Кількість опадів у січні буде межах середніх багаторічних значень – 27-55 міліметрів, на Закарпатті 64-81 міліметрів, в горах Криму до 124 міліметрів.
В останні дні перед Новим роком в Україні стане холодніше, прогнозують українські та західні синоптики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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