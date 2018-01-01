Температура у січні буде вищою середніх багаторічних показників, – синоптики





Про це повідомили у Гідрометцентрі, - йдеться на сайті



«Середня місячна температура передбачається 0-4 градуси морозу, в Криму до 3 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень», – прогнозують синоптики.



Кількість опадів у січні буде межах середніх багаторічних значень – 27-55 міліметрів, на Закарпатті 64-81 міліметрів, в горах Криму до 124 міліметрів.



В останні дні перед Новим роком в Україні стане холодніше, прогнозують українські та західні синоптики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Січень 2019 року буде теплішим, ніж його середні температурні показники за роки досліджень.Про це повідомили у Гідрометцентрі, - йдеться на сайті Радіо Свобода «Середня місячна температура передбачається 0-4 градуси морозу, в Криму до 3 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень», – прогнозують синоптики.Кількість опадів у січні буде межах середніх багаторічних значень – 27-55 міліметрів, на Закарпатті 64-81 міліметрів, в горах Криму до 124 міліметрів.В останні дні перед Новим роком в Україні стане холодніше, прогнозують українські та західні синоптики.

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