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Температура у січні буде вищою середніх багаторічних показників, – синоптики

Температура у січні буде вищою середніх багаторічних показників, – синоптики
Січень 2019 року буде теплішим, ніж його середні температурні показники за роки досліджень.

Про це повідомили у Гідрометцентрі, - йдеться на сайті Радіо Свобода.

«Середня місячна температура передбачається 0-4 градуси морозу, в Криму до 3 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень», – прогнозують синоптики.

Кількість опадів у січні буде межах середніх багаторічних значень – 27-55 міліметрів, на Закарпатті 64-81 міліметрів, в горах Криму до 124 міліметрів.

В останні дні перед Новим роком в Україні стане холодніше, прогнозують українські та західні синоптики.

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Теги: синоптики, погода, гідрометцентр, січень
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