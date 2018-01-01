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Прихожани одного з храмів приєдналися до ПЦУ, попри незгоду священика

Прихожани одного з храмів приєдналися до ПЦУ, попри незгоду священика
Громада села Сокиринці Вінницького району вирішила приєнатися до Православної церкви України, попри незгоду настоятеля храму.

Про це повідомляєють на сайті Вінницької єпархії Православної церкви України, - пише видання "Главком".

Зазначається, що 29 грудня після завершення богослужіння церковний актив релігійної громади святого великомученика Димитрія Солунського села Сокиринці звернувся до настоятеля храму протоієрея Віталія Дахновського з пропозицією підтримати думку громади і мешканців села та приєднатися до Православної церкви України.

У Вінницькій єпархії додають, що парафіяни одностайно проголосували за таке рішення і документально зафіксували своє волевиявлення.

«Церковна громада врахувала й думку православних мешканців села, понад 400 з яких вже поставили підписи за те, щоби бути у юрисдикції Православної церкви України. Натомість священик не захотів підтримати думку своєї пастви, тому релігійна громада села Сокиринців звернулася до керівництва Вінницької єпархії ПЦУ з проханням призначити їм нового настоятеля», - резюмували у єпархії.

Напередодні у Вінницькій області до Помісної церкви України приєдналася парафія з Козятинщини.

Раніше у Вінниці до Православної церкви України приєдналася парафія скельного Свято-Троїцького храму, розташованого у колишньому командному бункері радянської армії, у гранітних скелях на березі Південного Бугу.

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Теги: ПЦУ, церква, Томос
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