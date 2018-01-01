Прихожани одного з храмів приєдналися до ПЦУ, попри незгоду священика





Про це повідомляєють на сайті Вінницької єпархії Православної церкви України, - пише видання "



Зазначається, що 29 грудня після завершення богослужіння церковний актив релігійної громади святого великомученика Димитрія Солунського села Сокиринці звернувся до настоятеля храму протоієрея Віталія Дахновського з пропозицією підтримати думку громади і мешканців села та приєднатися до Православної церкви України.



У Вінницькій єпархії додають, що парафіяни одностайно проголосували за таке рішення і документально зафіксували своє волевиявлення.



«Церковна громада врахувала й думку православних мешканців села, понад 400 з яких вже поставили підписи за те, щоби бути у юрисдикції Православної церкви України. Натомість священик не захотів підтримати думку своєї пастви, тому релігійна громада села Сокиринців звернулася до керівництва Вінницької єпархії ПЦУ з проханням призначити їм нового настоятеля», - резюмували у єпархії.



Напередодні у Вінницькій області до Помісної церкви України приєдналася парафія з Козятинщини.



Раніше у Вінниці до Православної церкви України приєдналася парафія скельного Свято-Троїцького храму, розташованого у колишньому командному бункері радянської армії, у гранітних скелях на березі Південного Бугу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громада села Сокиринці Вінницького району вирішила приєнатися до Православної церкви України, попри незгоду настоятеля храму.Про це повідомляєють на сайті Вінницької єпархії Православної церкви України, - пише видання " Главком ".Зазначається, що 29 грудня після завершення богослужіння церковний актив релігійної громади святого великомученика Димитрія Солунського села Сокиринці звернувся до настоятеля храму протоієреяз пропозицією підтримати думку громади і мешканців села та приєднатися до Православної церкви України.У Вінницькій єпархії додають, що парафіяни одностайно проголосували за таке рішення і документально зафіксували своє волевиявлення.«Церковна громада врахувала й думку православних мешканців села, понад 400 з яких вже поставили підписи за те, щоби бути у юрисдикції Православної церкви України. Натомість священик не захотів підтримати думку своєї пастви, тому релігійна громада села Сокиринців звернулася до керівництва Вінницької єпархії ПЦУ з проханням призначити їм нового настоятеля», - резюмували у єпархії.Напередодні у Вінницькій області до Помісної церкви України приєдналася парафія з Козятинщини.Раніше у Вінниці до Православної церкви України приєдналася парафія скельного Свято-Троїцького храму, розташованого у колишньому командному бункері радянської армії, у гранітних скелях на березі Південного Бугу.

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