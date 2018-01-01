Прихожани одного з храмів приєдналися до ПЦУ, попри незгоду священика
Сьогодні, 04:03
Громада села Сокиринці Вінницького району вирішила приєнатися до Православної церкви України, попри незгоду настоятеля храму.
Про це повідомляєють на сайті Вінницької єпархії Православної церкви України, - пише видання "Главком".
Зазначається, що 29 грудня після завершення богослужіння церковний актив релігійної громади святого великомученика Димитрія Солунського села Сокиринці звернувся до настоятеля храму протоієрея Віталія Дахновського з пропозицією підтримати думку громади і мешканців села та приєднатися до Православної церкви України.
У Вінницькій єпархії додають, що парафіяни одностайно проголосували за таке рішення і документально зафіксували своє волевиявлення.
«Церковна громада врахувала й думку православних мешканців села, понад 400 з яких вже поставили підписи за те, щоби бути у юрисдикції Православної церкви України. Натомість священик не захотів підтримати думку своєї пастви, тому релігійна громада села Сокиринців звернулася до керівництва Вінницької єпархії ПЦУ з проханням призначити їм нового настоятеля», - резюмували у єпархії.
Напередодні у Вінницькій області до Помісної церкви України приєдналася парафія з Козятинщини.
Раніше у Вінниці до Православної церкви України приєдналася парафія скельного Свято-Троїцького храму, розташованого у колишньому командному бункері радянської армії, у гранітних скелях на березі Південного Бугу.
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Про це повідомляєють на сайті Вінницької єпархії Православної церкви України, - пише видання "Главком".
Зазначається, що 29 грудня після завершення богослужіння церковний актив релігійної громади святого великомученика Димитрія Солунського села Сокиринці звернувся до настоятеля храму протоієрея Віталія Дахновського з пропозицією підтримати думку громади і мешканців села та приєднатися до Православної церкви України.
У Вінницькій єпархії додають, що парафіяни одностайно проголосували за таке рішення і документально зафіксували своє волевиявлення.
«Церковна громада врахувала й думку православних мешканців села, понад 400 з яких вже поставили підписи за те, щоби бути у юрисдикції Православної церкви України. Натомість священик не захотів підтримати думку своєї пастви, тому релігійна громада села Сокиринців звернулася до керівництва Вінницької єпархії ПЦУ з проханням призначити їм нового настоятеля», - резюмували у єпархії.
Напередодні у Вінницькій області до Помісної церкви України приєдналася парафія з Козятинщини.
Раніше у Вінниці до Православної церкви України приєдналася парафія скельного Свято-Троїцького храму, розташованого у колишньому командному бункері радянської армії, у гранітних скелях на березі Південного Бугу.
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