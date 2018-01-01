Чернігівські майстри відреставрували рояль для луцької музичної школи. ФОТО
Сьогодні, 09:55
Луцька музична школа №1 імені Фредеріка Шопена отримала відреставрований рояль.
У відремонтовану концертну залу музичної школи завезли відреставрований чернігівськими майстрами концертний рояль, який належить школі.
Про цей деться на сторінці радника Луцького міського голови Ігоря Поліщука у Facebook
Довгий час інструмент перебував у Волинському обласному театрі ляльок у зв‘язку з аварійним станом концертної зали музшколи.
Наразі рояль є одним з кращих в місті і після довгих років простоювання він нарешті зайняв своє «законне» місце. Незабаром юні лучани будуть демонструвати свої таланти на цьому чудовому інструменті.
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У відремонтовану концертну залу музичної школи завезли відреставрований чернігівськими майстрами концертний рояль, який належить школі.
Про цей деться на сторінці радника Луцького міського голови Ігоря Поліщука у Facebook
Довгий час інструмент перебував у Волинському обласному театрі ляльок у зв‘язку з аварійним станом концертної зали музшколи.
Наразі рояль є одним з кращих в місті і після довгих років простоювання він нарешті зайняв своє «законне» місце. Незабаром юні лучани будуть демонструвати свої таланти на цьому чудовому інструменті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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