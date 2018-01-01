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Чернігівські майстри відреставрували рояль для луцької музичної школи. ФОТО

Чернігівські майстри відреставрували рояль для луцької музичної школи. ФОТО
Луцька музична школа №1 імені Фредеріка Шопена отримала відреставрований рояль.

У відремонтовану концертну залу музичної школи завезли відреставрований чернігівськими майстрами концертний рояль, який належить школі.

Про цей деться на сторінці радника Луцького міського голови Ігоря Поліщука у Facebook

Довгий час інструмент перебував у Волинському обласному театрі ляльок у зв‘язку з аварійним станом концертної зали музшколи.

Наразі рояль є одним з кращих в місті і після довгих років простоювання він нарешті зайняв своє «законне» місце. Незабаром юні лучани будуть демонструвати свої таланти на цьому чудовому інструменті.

Чернігівські майстри відреставрували рояль для луцької музичної школи. ФОТО


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Теги: рояль, музична школа
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