Волинські копи за два місяці оштрафували близько тисячі «шумахерів». ВІДЕО

Патрульна поліція Волинської області за більш, ніж 2 місяці оформила 742 поставнови щодо перевищення водіями швидкості.Про це у сюжеті 12 каналу розповів заступник начальника УПП у Волинській області майор поліціїПоркшників виявляли за допомого нового приладу TruCam, який почали використовувати з жовтня цього року.Загалом патрульні оформили 742 поставнови щодо перевищення водіями швидкості, з них 73 постанови - за перевищення швидкості на більш, ніж 50 км/год та 669 - за перевищення швидкості на більш, ніж 20 км/год.Загальна сума оформлених штрафів складає 206 тисяч 42 гривні.