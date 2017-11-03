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Волинські копи за два місяці оштрафували близько тисячі «шумахерів». ВІДЕО

Волинські копи за два місяці оштрафували близько тисячі «шумахерів». ВІДЕО
Патрульна поліція Волинської області за більш, ніж 2 місяці оформила 742 поставнови щодо перевищення водіями швидкості.

Про це у сюжеті 12 каналу розповів заступник начальника УПП у Волинській області майор поліції Дмитро Хмарук.

Поркшників виявляли за допомого нового приладу TruCam, який почали використовувати з жовтня цього року.

Загалом патрульні оформили 742 поставнови щодо перевищення водіями швидкості, з них 73 постанови - за перевищення швидкості на більш, ніж 50 км/год та 669 - за перевищення швидкості на більш, ніж 20 км/год.

Загальна сума оформлених штрафів складає 206 тисяч 42 гривні.



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Теги: штрафи, водії, швидкість
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