Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках





Про це йдеться на



За даними УкрГідрометцентру, 30-31 грудня продожуватиметься підвищення рівнів води на рiчках басейну Захiдного Бугу, притоках Прип'яті на 0,1 - 0,5 м над рiвнями на 8 год 27 грудня, без негативних наслідків.



На притоках Прип'яті відбуватиметься подальше послаблення льодових явищ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30-31 грудня рівень води на рiчках басейну Захiдного Бугу та притоках Прип'яті буде підвищуватися.Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.За даними УкрГідрометцентру, 30-31 грудня продожуватиметься підвищення рівнів води на рiчках басейну Захiдного Бугу, притоках Прип'яті на 0,1 - 0,5 м над рiвнями на 8 год 27 грудня, без негативних наслідків.На притоках Прип'яті відбуватиметься подальше послаблення льодових явищ.

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