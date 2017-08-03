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Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках

Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках
30-31 грудня рівень води на рiчках басейну Захiдного Бугу та притоках Прип'яті буде підвищуватися.

Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, 30-31 грудня продожуватиметься підвищення рівнів води на рiчках басейну Захiдного Бугу, притоках Прип'яті на 0,1 - 0,5 м над рiвнями на 8 год 27 грудня, без негативних наслідків.

На притоках Прип'яті відбуватиметься подальше послаблення льодових явищ.

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Теги: рятувальники, попередження
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