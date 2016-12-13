Святковий тариф: у скільки обійдуться лучанам послуги таксі у новорічну ніч





Кожна служба або ж і сам таксист визначатимуть на скiльки пiдвищувати цiну за проїзд -



Адже у Новий рiк потреба у таксистах особливо велика, вiдповiдно і водії підніматимуть тарифи. Деякі таксисти не можуть сказати, як саме зросте святковий тариф: так би мовити, новорічний сюрприз...



Як свідчить досвід минулих новорічних та Різдвяних свят, послуги таксистів у Луцьку дорожчають у півтора-два рази, а деколи навіть й у три - якщо треба встигнути кудись за лічені хвилини до Нового року. Як запевняють самі таксисти, це вже стало традицією, яка повторюється щороку. На новорічні свята попит на послуги таксі зростає, отже, у перевізників з'являється чергова можливість заробити більше, чим вони успішно і користуються.



Саме на ці новорічні свята варто очікувати значних підвищень тарифів на послуги перевізників, бо вже зараз таксисти налаштовані рішуче. Вони кажуть, що цього року значно подорожчав бензин.



"А як нам інакше виживати? Всі намагаються заробити на новорічні свята, ми також не виняток. Бідні ж люди на таксі не їздять, тим паче на Новий рік. А чому б не заробити на багатіях? Я ж у свято, замість святкування, працюю", - розповів таксист-приватник Михайло Кожевніков.



Жертвуючи ж власним святом, таксисти цілком логічно хочуть отримати гідну за це компенсацію, хоча би в грошовому еквіваленті. Проте лучани зазначают, що святкові тарифи не заохочують, а навпаки – відлякують клієнтів.



«Люди, коли чують ціну, то кажуть, що краще пройдуться пішки», - розповідає таксист однієї з місцевих служб.



Керівник «Люкс таксі» Ігор Рицко прокоментував, як у їхній службі підвищаться тарифи у новорічну ніч. Новорічний тариф діятиме з 31 січня 21:00 до 1 січня 06:00. Посадка пасажирів легковий автомобіль 30,01 грн., ціна за кілометр по місту 10,01 грн.



«Ми працюємо по радіостанції, виконуємо замовлення у прямому ефірі. Якщо є замовлення, ми шукаємо машину і відразу його віддаємо. Якщо ж автомобілів у тому районі немає – одразу повідомляємо про це пасажирів. Оплата за перевезення здійснюється згідно встановлених лічильників, а при потребі водій видає пасажиру чек за оплату послуг», - наголосив Ігор Рицко.



Диспетчер служби «Морячок-таксі» також розповіла про новорічні розцінки. Новорічний тариф діятиме з 31 січня 20:00 до 2 січня 08:00. Посадка пасажирів легковий автомобіль 30,0 грн., ціна за кілометр по місту 8,50грн. Посадка пасадирів мінівен або пікап 40,00 грн., ціна за кілометр по місту 8,50грн.



У службі «Оптимальне Таксі Луцьк» розповіли, як зростуть новорічні тарифидля лучан та гостей міста. Новорічний тариф діятиме: з 16.00 до 20.00 31.12 вартість перевезення збільшать на 15%, з 20.00 31.12 до 10.00 1.01 вартість перевезення збільшать на 30% Щоправда, уже пiсля новорiчно-рiздвяних свят тарифи на перевезення у таксi знову стануть такими, як ранiше.



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