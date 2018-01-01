«Вар’яти шоу» у «Промені»: з’явився додатковий концерт*
Сьогодні, 13:22
14 лютого у Розважальному центрі «Промінь» відбудеться концерт Сергія Притули з новою програмою «Вар’яти шоу».
Квитки на 19:00 вже всі розкуплені і "Промінь" запустив продаж на додатковий концерт, який відбудеться о 16:30.
Купити квитки можна за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/sergij-pritula-gumor-shou-var-yati-33
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Квитки на 19:00 вже всі розкуплені і "Промінь" запустив продаж на додатковий концерт, який відбудеться о 16:30.
Купити квитки можна за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/sergij-pritula-gumor-shou-var-yati-33
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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