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«Вар’яти шоу» у «Промені»: з’явився додатковий концерт*

«Вар’яти шоу» у «Промені»: з’явився додатковий концерт*
14 лютого у Розважальному центрі «Промінь» відбудеться концерт Сергія Притули з новою програмою «Вар’яти шоу».

Квитки на 19:00 вже всі розкуплені і "Промінь" запустив продаж на додатковий концерт, який відбудеться о 16:30.

Купити квитки можна за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/sergij-pritula-gumor-shou-var-yati-33
«Вар’яти шоу» у «Промені»: з’явився додатковий концерт*

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Теги: Промінь, концерт, розваги
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