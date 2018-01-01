Вітаємо у казці: в’їзд у Луцьк прикрасили новорічною ілюмінацією. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міського голови Ігор Поліщук.



Також цього року прикрасили шляхопровід над залізничними коліями, що з'єднує проспекти Соборності та Перемоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Луцьк встановили святкову ілюмінацію, яка зустрічатиме гостей на в’їзді з боку Рівного.Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міського головиТакож цього року прикрасили шляхопровід над залізничними коліями, що з'єднує проспекти Соборності та Перемоги.

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