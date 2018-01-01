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Вітаємо у казці: в’їзд у Луцьк прикрасили новорічною ілюмінацією. ФОТО

Вітаємо у казці: в’їзд у Луцьк прикрасили новорічною ілюмінацією. ФОТО
У місті Луцьк встановили святкову ілюмінацію, яка зустрічатиме гостей на в’їзді з боку Рівного.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міського голови Ігор Поліщук.

Також цього року прикрасили шляхопровід над залізничними коліями, що з'єднує проспекти Соборності та Перемоги.


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Теги: ілюмінація, свято, новий рік
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