Вітаємо у казці: в’їзд у Луцьк прикрасили новорічною ілюмінацією. ФОТО
Сьогодні, 13:39
У місті Луцьк встановили святкову ілюмінацію, яка зустрічатиме гостей на в’їзді з боку Рівного.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міського голови Ігор Поліщук.
Також цього року прикрасили шляхопровід над залізничними коліями, що з'єднує проспекти Соборності та Перемоги.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міського голови Ігор Поліщук.
Також цього року прикрасили шляхопровід над залізничними коліями, що з'єднує проспекти Соборності та Перемоги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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