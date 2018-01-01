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У Луцьку тролейбус наїхав на таксі. ФОТО

У Луцьку тролейбус наїхав на таксі. ФОТО
У місті на проспекті Соборності сталася аварія за участю таксі та тролейбуса.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

З їхніх слів, тролейбус, який курсує за маршрутом №15, вочевидь, не дотримавшись безпечної швидкості, в'їхав в таксі, яке рухалося попереду. Аварія трапилася на проспекті Соборності, навпроти зупинки 26 школа.

В результаті легковик отримав механічні ушкодження. Через ДТП проспектом утворився затор - інші тролейбуси були змушені оминати аварію тротуаром.


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Теги: ДТП, тролейбус, таксі
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