У Луцьку тролейбус наїхав на таксі. ФОТО
Сьогодні, 14:15
У місті на проспекті Соборності сталася аварія за участю таксі та тролейбуса.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
З їхніх слів, тролейбус, який курсує за маршрутом №15, вочевидь, не дотримавшись безпечної швидкості, в'їхав в таксі, яке рухалося попереду. Аварія трапилася на проспекті Соборності, навпроти зупинки 26 школа.
В результаті легковик отримав механічні ушкодження. Через ДТП проспектом утворився затор - інші тролейбуси були змушені оминати аварію тротуаром.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
З їхніх слів, тролейбус, який курсує за маршрутом №15, вочевидь, не дотримавшись безпечної швидкості, в'їхав в таксі, яке рухалося попереду. Аварія трапилася на проспекті Соборності, навпроти зупинки 26 школа.
В результаті легковик отримав механічні ушкодження. Через ДТП проспектом утворився затор - інші тролейбуси були змушені оминати аварію тротуаром.
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