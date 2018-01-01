У Луцьку тролейбус наїхав на таксі. ФОТО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



З їхніх слів, тролейбус, який курсує за маршрутом №15, вочевидь, не дотримавшись безпечної швидкості, в'їхав в таксі, яке рухалося попереду. Аварія трапилася на проспекті Соборності, навпроти зупинки 26 школа.



В результаті легковик отримав механічні ушкодження. Через ДТП проспектом утворився затор - інші тролейбуси були змушені оминати аварію тротуаром.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті на проспекті Соборності сталася аварія за участю таксі та тролейбуса.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.З їхніх слів, тролейбус, який курсує за маршрутом №15, вочевидь, не дотримавшись безпечної швидкості, в'їхав в таксі, яке рухалося попереду. Аварія трапилася на проспекті Соборності, навпроти зупинки 26 школа.В результаті легковик отримав механічні ушкодження. Через ДТП проспектом утворився затор - інші тролейбуси були змушені оминати аварію тротуаром.

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