Синоптики обіцяють лучанам сніг на Новий рік

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Волинський обласний центр з гідрометеорології повідомляє про снігові опади 31 грудня та 1 січня.
31 грудня:
Хмарно. Невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 2º морозу до 3º тепла.
1 січня:
Хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла.
Уже 2 та 3 січня можливі хуртовини та ожеледиця на дорогах.
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31 грудня:
Хмарно. Невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 2º морозу до 3º тепла.
1 січня:
Хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла.
Уже 2 та 3 січня можливі хуртовини та ожеледиця на дорогах.
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