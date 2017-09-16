Синоптики обіцяють лучанам сніг на Новий рік





31 грудня:



Хмарно. Невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 2º морозу до 3º тепла.



1 січня:



Хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла.



Уже 2 та 3 січня можливі хуртовини та ожеледиця на дорогах.

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