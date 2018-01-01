Супрун розповіла, як вберегти печінку під час святкового застілля
Сьогодні, 15:01
В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун радить не перевантажувати печінку під час свят.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Орган, який в період свят працює понаднормово — ваша печінка. Не перевантажуйте її аж надто, бо всі мають право відпочити.
Серед завдань печінки безліч важливих для нашого життя справ, які вона має виконувати 24 години на добу — брати участь в травленні, займатися обміном білків, жирів та вуглеводів, нейтралізувати токсини.
Одна з головних функцій цього органу – фільтрування або детоксикація крові. Кров наповнює її речовинами, які вона сортує, переробляє та накопичує. З кров’ю у печінку надходять не лише корисні речовини, але й токсини та інші побічні продукти, які організм не може використати.
Виявивши непотрібну речовину, печінка або перетворює її в продукт, який не зашкодить, або виводить з організму через нирки та кишківник для виведення з організму.
Вона працює як маленька фабрика, яка підтримує успішну роботу нашого організму. Та нерідко сама зазнає проблем і потребує допомоги.
На що важливо звернути увагу:
Хвороби печінки часто проходять без жодних симптомів. Зверніть увагу, якщо:
- немає апетиту;
- погано переносите жирну їжу;
- гіркота в роті;
- слабкість;
- жовтяниця;
- втома;
- світлі випорожнення;
- темний колір сечі;
- шкірний свербіж.
Найпоширеніше захворювання печінки сучасності - жирова хвороба. Вона виникає, коли в печінкових клітинах порушується обмін речовин і це призводить до дистрофічних змін органу. Зазвичай хвороба має безсимптомний характер, але вона дуже небезпечна. Вона може переходити у фазу запалення, що надалі може призвести до цирозу печінки або ж гепатоцелюлярної карциноми. Крім того, вона може сприяти виникненню цукрового діабету та серцево-судинним захворюванням, як інсульти та інфаркти.
Жодні "гепатопротектори" чи "прокапування" не допомагають одужати. На сьогодні найефективнішим засобом у лікуванні є здоровий спосіб життя — відмова від алкоголю (якщо він є причиною хвороби), збалансоване харчування та регулярні фізичні навантаження.
Припиніть безконтрольно призначати собі ліки.
Найнебезпечнішими ліками для печінки є антибіотики.
На другому місці — дієтичні добавки. Так-так, помилково вважати, що їх можна приймати безконтрольно і досхочу, бо “вітамінів багато не буває”. Вживання будь-якого засобу має бути медично виправдано і це вирішувати вашому лікарю.
Печінку вражає й парацетамол. Тому регулярне самолікування, аби збивати температуру, небезпечне та може призвести до ураження печінки.
Піклуйтеся про свою печінку та заплануйте візит до свого лікаря. Кожному слід періодично проходити скринінг — здійснювати ультразвукове дослідження черевної порожнини та дізнаватися рівень печінкових проб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Орган, який в період свят працює понаднормово — ваша печінка. Не перевантажуйте її аж надто, бо всі мають право відпочити.
Серед завдань печінки безліч важливих для нашого життя справ, які вона має виконувати 24 години на добу — брати участь в травленні, займатися обміном білків, жирів та вуглеводів, нейтралізувати токсини.
Одна з головних функцій цього органу – фільтрування або детоксикація крові. Кров наповнює її речовинами, які вона сортує, переробляє та накопичує. З кров’ю у печінку надходять не лише корисні речовини, але й токсини та інші побічні продукти, які організм не може використати.
Виявивши непотрібну речовину, печінка або перетворює її в продукт, який не зашкодить, або виводить з організму через нирки та кишківник для виведення з організму.
Вона працює як маленька фабрика, яка підтримує успішну роботу нашого організму. Та нерідко сама зазнає проблем і потребує допомоги.
На що важливо звернути увагу:
Хвороби печінки часто проходять без жодних симптомів. Зверніть увагу, якщо:
- немає апетиту;
- погано переносите жирну їжу;
- гіркота в роті;
- слабкість;
- жовтяниця;
- втома;
- світлі випорожнення;
- темний колір сечі;
- шкірний свербіж.
Найпоширеніше захворювання печінки сучасності - жирова хвороба. Вона виникає, коли в печінкових клітинах порушується обмін речовин і це призводить до дистрофічних змін органу. Зазвичай хвороба має безсимптомний характер, але вона дуже небезпечна. Вона може переходити у фазу запалення, що надалі може призвести до цирозу печінки або ж гепатоцелюлярної карциноми. Крім того, вона може сприяти виникненню цукрового діабету та серцево-судинним захворюванням, як інсульти та інфаркти.
Жодні "гепатопротектори" чи "прокапування" не допомагають одужати. На сьогодні найефективнішим засобом у лікуванні є здоровий спосіб життя — відмова від алкоголю (якщо він є причиною хвороби), збалансоване харчування та регулярні фізичні навантаження.
Припиніть безконтрольно призначати собі ліки.
Найнебезпечнішими ліками для печінки є антибіотики.
На другому місці — дієтичні добавки. Так-так, помилково вважати, що їх можна приймати безконтрольно і досхочу, бо “вітамінів багато не буває”. Вживання будь-якого засобу має бути медично виправдано і це вирішувати вашому лікарю.
Печінку вражає й парацетамол. Тому регулярне самолікування, аби збивати температуру, небезпечне та може призвести до ураження печінки.
Піклуйтеся про свою печінку та заплануйте візит до свого лікаря. Кожному слід періодично проходити скринінг — здійснювати ультразвукове дослідження черевної порожнини та дізнаватися рівень печінкових проб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Комплекс
«ForRest»
вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Супрун розповіла, як вберегти печінку під час святкового застілля
Сьогодні, 15:01
Синоптики обіцяють лучанам сніг на Новий рік
Сьогодні, 14:30
У Луцьку тролейбус наїхав на таксі. ФОТО
Сьогодні, 14:15