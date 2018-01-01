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Супрун розповіла, як вберегти печінку під час святкового застілля

Супрун розповіла, як вберегти печінку під час святкового застілля
В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун радить не перевантажувати печінку під час свят.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Орган, який в період свят працює понаднормово — ваша печінка. Не перевантажуйте її аж надто, бо всі мають право відпочити.

Серед завдань печінки безліч важливих для нашого життя справ, які вона має виконувати 24 години на добу — брати участь в травленні, займатися обміном білків, жирів та вуглеводів, нейтралізувати токсини.

Одна з головних функцій цього органу – фільтрування або детоксикація крові. Кров наповнює її речовинами, які вона сортує, переробляє та накопичує. З кров’ю у печінку надходять не лише корисні речовини, але й токсини та інші побічні продукти, які організм не може використати.
Виявивши непотрібну речовину, печінка або перетворює її в продукт, який не зашкодить, або виводить з організму через нирки та кишківник для виведення з організму.

Вона працює як маленька фабрика, яка підтримує успішну роботу нашого організму. Та нерідко сама зазнає проблем і потребує допомоги.

На що важливо звернути увагу:

Хвороби печінки часто проходять без жодних симптомів. Зверніть увагу, якщо:

- немає апетиту;
- погано переносите жирну їжу;
- гіркота в роті;
- слабкість;
- жовтяниця;
- втома;
- світлі випорожнення;
- темний колір сечі;
- шкірний свербіж.

Найпоширеніше захворювання печінки сучасності - жирова хвороба. Вона виникає, коли в печінкових клітинах порушується обмін речовин і це призводить до дистрофічних змін органу. Зазвичай хвороба має безсимптомний характер, але вона дуже небезпечна. Вона може переходити у фазу запалення, що надалі може призвести до цирозу печінки або ж гепатоцелюлярної карциноми. Крім того, вона може сприяти виникненню цукрового діабету та серцево-судинним захворюванням, як інсульти та інфаркти.

Жодні "гепатопротектори" чи "прокапування" не допомагають одужати. На сьогодні найефективнішим засобом у лікуванні є здоровий спосіб життя — відмова від алкоголю (якщо він є причиною хвороби), збалансоване харчування та регулярні фізичні навантаження.

Припиніть безконтрольно призначати собі ліки.

Найнебезпечнішими ліками для печінки є антибіотики.

На другому місці — дієтичні добавки. Так-так, помилково вважати, що їх можна приймати безконтрольно і досхочу, бо “вітамінів багато не буває”. Вживання будь-якого засобу має бути медично виправдано і це вирішувати вашому лікарю.

Печінку вражає й парацетамол. Тому регулярне самолікування, аби збивати температуру, небезпечне та може призвести до ураження печінки.

Піклуйтеся про свою печінку та заплануйте візит до свого лікаря. Кожному слід періодично проходити скринінг — здійснювати ультразвукове дослідження черевної порожнини та дізнаватися рівень печінкових проб.

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Теги: Уляна Супрун, поради, печінка, свята
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