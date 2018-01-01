Супрун розповіла, як вберегти печінку під час святкового застілля

Уляна Супрун радить не перевантажувати печінку під час свят.



Про це вона



Орган, який в період свят працює понаднормово — ваша печінка. Не перевантажуйте її аж надто, бо всі мають право відпочити.



Серед завдань печінки безліч важливих для нашого життя справ, які вона має виконувати 24 години на добу — брати участь в травленні, займатися обміном білків, жирів та вуглеводів, нейтралізувати токсини.



Одна з головних функцій цього органу – фільтрування або детоксикація крові. Кров наповнює її речовинами, які вона сортує, переробляє та накопичує. З кров’ю у печінку надходять не лише корисні речовини, але й токсини та інші побічні продукти, які організм не може використати.

Виявивши непотрібну речовину, печінка або перетворює її в продукт, який не зашкодить, або виводить з організму через нирки та кишківник для виведення з організму.



Вона працює як маленька фабрика, яка підтримує успішну роботу нашого організму. Та нерідко сама зазнає проблем і потребує допомоги.



На що важливо звернути увагу:



Хвороби печінки часто проходять без жодних симптомів. Зверніть увагу, якщо:



- немає апетиту;

- погано переносите жирну їжу;

- гіркота в роті;

- слабкість;

- жовтяниця;

- втома;

- світлі випорожнення;

- темний колір сечі;

- шкірний свербіж.



Найпоширеніше захворювання печінки сучасності - жирова хвороба. Вона виникає, коли в печінкових клітинах порушується обмін речовин і це призводить до дистрофічних змін органу. Зазвичай хвороба має безсимптомний характер, але вона дуже небезпечна. Вона може переходити у фазу запалення, що надалі може призвести до цирозу печінки або ж гепатоцелюлярної карциноми. Крім того, вона може сприяти виникненню цукрового діабету та серцево-судинним захворюванням, як інсульти та інфаркти.



Жодні "гепатопротектори" чи "прокапування" не допомагають одужати. На сьогодні найефективнішим засобом у лікуванні є здоровий спосіб життя — відмова від алкоголю (якщо він є причиною хвороби), збалансоване харчування та регулярні фізичні навантаження.



Припиніть безконтрольно призначати собі ліки.



Найнебезпечнішими ліками для печінки є антибіотики.



На другому місці — дієтичні добавки. Так-так, помилково вважати, що їх можна приймати безконтрольно і досхочу, бо “вітамінів багато не буває”. Вживання будь-якого засобу має бути медично виправдано і це вирішувати вашому лікарю.



Печінку вражає й парацетамол. Тому регулярне самолікування, аби збивати температуру, небезпечне та може призвести до ураження печінки.



Піклуйтеся про свою печінку та заплануйте візит до свого лікаря. Кожному слід періодично проходити скринінг — здійснювати ультразвукове дослідження черевної порожнини та дізнаватися рівень печінкових проб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В.о. міністра охорони здоров’ярадить не перевантажувати печінку під час свят.Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.Орган, який в період свят працює понаднормово — ваша печінка. Не перевантажуйте її аж надто, бо всі мають право відпочити.Серед завдань печінки безліч важливих для нашого життя справ, які вона має виконувати 24 години на добу — брати участь в травленні, займатися обміном білків, жирів та вуглеводів, нейтралізувати токсини.Одна з головних функцій цього органу – фільтрування або детоксикація крові. Кров наповнює її речовинами, які вона сортує, переробляє та накопичує. З кров’ю у печінку надходять не лише корисні речовини, але й токсини та інші побічні продукти, які організм не може використати.Виявивши непотрібну речовину, печінка або перетворює її в продукт, який не зашкодить, або виводить з організму через нирки та кишківник для виведення з організму.Вона працює як маленька фабрика, яка підтримує успішну роботу нашого організму. Та нерідко сама зазнає проблем і потребує допомоги.На що важливо звернути увагу:Хвороби печінки часто проходять без жодних симптомів. Зверніть увагу, якщо:- немає апетиту;- погано переносите жирну їжу;- гіркота в роті;- слабкість;- жовтяниця;- втома;- світлі випорожнення;- темний колір сечі;- шкірний свербіж.Найпоширеніше захворювання печінки сучасності - жирова хвороба. Вона виникає, коли в печінкових клітинах порушується обмін речовин і це призводить до дистрофічних змін органу. Зазвичай хвороба має безсимптомний характер, але вона дуже небезпечна. Вона може переходити у фазу запалення, що надалі може призвести до цирозу печінки або ж гепатоцелюлярної карциноми. Крім того, вона може сприяти виникненню цукрового діабету та серцево-судинним захворюванням, як інсульти та інфаркти.Жодні "гепатопротектори" чи "прокапування" не допомагають одужати. На сьогодні найефективнішим засобом у лікуванні є здоровий спосіб життя — відмова від алкоголю (якщо він є причиною хвороби), збалансоване харчування та регулярні фізичні навантаження.Припиніть безконтрольно призначати собі ліки.Найнебезпечнішими ліками для печінки є антибіотики.На другому місці — дієтичні добавки. Так-так, помилково вважати, що їх можна приймати безконтрольно і досхочу, бо “вітамінів багато не буває”. Вживання будь-якого засобу має бути медично виправдано і це вирішувати вашому лікарю.Печінку вражає й парацетамол. Тому регулярне самолікування, аби збивати температуру, небезпечне та може призвести до ураження печінки.Піклуйтеся про свою печінку та заплануйте візит до свого лікаря. Кожному слід періодично проходити скринінг — здійснювати ультразвукове дослідження черевної порожнини та дізнаватися рівень печінкових проб.

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