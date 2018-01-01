вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Безпечний Новий рік: рятувальники розказали, як правильно користуватися піротехнікою

Безпечний Новий рік: рятувальники розказали, як правильно користуватися піротехнікою
Яскраві обгортки та передсвятковий настрій спонукають громадян купувати численні петарди, салюти та феєрверки, тому важливо, аби замість очікуваних веселощів, люди не отримали травм.

з метою попередження виникнення трагічних випадків під час застосування піротехнічних виробів, рятувальники ДСНС України нагадують елементарні правила безпечного їх використання:

- купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості;

- у жодному разі не купуйте петарди й феєрверки у місцях стихійного продажу;

- перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомтеся з інструкцією і суворо дотримуйтесь вказівок;

- забороняється використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту;

- забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів;

- при використанні піротехнічних виробів не можна перебувати в нетверезому стані і курити;

- забороняється зберігання піротехнічних виробів біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей;

- не рекомендується носити піротехніку в кишенях та приводити її в дію (підпалювати), тримаючи в руках;

- запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше. Якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10-ти хвилин, оскільки існує велика вірогідність запізнілого вибуху;

- пильно стежте за дітьми та не дозволяйте їм гратися з піротехнікою;

- піротехніку, яка спрацювала, гасіть, дотримуючись усіх можливих застережних заходів. Загальноприйнятий спосіб утилізації піротехніки такий: залийте її водою на дві години і лише після цього викиньте разом зі звичайним сміттям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: новий рік, піротехніка, безпека
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Втратила братика і бореться за своє життя: просять врятувати немовля з Волині
Гроші на громаду: куди «пішли» кошти з депутатських фондів у Луцьку. ІНФОГРАФІКА
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Володимир Яренчук Володимир
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
У волинській школі встановили енергозберігаючі вікна
Сьогодні, 20:04
Безпечний Новий рік: рятувальники розказали, як правильно користуватися піротехнікою
Сьогодні, 19:55
На Хмельниччині вантажівка влетіла у кафе: є загиблі та поранені. ФОТО
Сьогодні, 19:44
Ремонт басейну у луцькій школі обійшовся майже у півмільйона гривень
Сьогодні, 18:51
Священик УПЦ ПМ з Волині пообіцяв оскаржити у суді рішення громади про перехід до Помісної церкви
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
Рятувальники розказали, як правильно обрати та встановити новорічну ялинку Рятувальники розказали, як правильно обрати та встановити новорічну ялинку
Сьогодні, 11:22
Вітаємо у казці: в’їзд у Луцьк прикрасили новорічною ілюмінацією. ФОТО Вітаємо у казці: в’їзд у Луцьк прикрасили новорічною ілюмінацією. ФОТО
Сьогодні, 13:39
Святковий тариф: у скільки обійдуться лучанам послуги таксі у новорічну ніч Святковий тариф: у скільки обійдуться лучанам послуги таксі у новорічну ніч
Сьогодні, 11:37
Кілометри гірлянд і сотні кілограмів льоду: як Луцький замок готують до новорічної ночі Кілометри гірлянд і сотні кілограмів льоду: як Луцький замок готують до новорічної ночі
Сьогодні, 06:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській школі встановили енергозберігаючі вікна
Сьогодні, 20:04
 0
Безпечний Новий рік: рятувальники розказали, як правильно користуватися піротехнікою
Сьогодні, 19:55
 0
На Хмельниччині вантажівка влетіла у кафе: є загиблі та поранені. ФОТО
Сьогодні, 19:44
 0
Ремонт басейну у луцькій школі обійшовся майже у півмільйона гривень
Сьогодні, 18:51
 0
Священик УПЦ ПМ з Волині пообіцяв оскаржити у суді рішення громади про перехід до Помісної церкви
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8