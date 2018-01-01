Безпечний Новий рік: рятувальники розказали, як правильно користуватися піротехнікою
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Яскраві обгортки та передсвятковий настрій спонукають громадян купувати численні петарди, салюти та феєрверки, тому важливо, аби замість очікуваних веселощів, люди не отримали травм.
з метою попередження виникнення трагічних випадків під час застосування піротехнічних виробів, рятувальники ДСНС України нагадують елементарні правила безпечного їх використання:
- купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості;
- у жодному разі не купуйте петарди й феєрверки у місцях стихійного продажу;
- перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомтеся з інструкцією і суворо дотримуйтесь вказівок;
- забороняється використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту;
- забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів;
- при використанні піротехнічних виробів не можна перебувати в нетверезому стані і курити;
- забороняється зберігання піротехнічних виробів біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей;
- не рекомендується носити піротехніку в кишенях та приводити її в дію (підпалювати), тримаючи в руках;
- запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше. Якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10-ти хвилин, оскільки існує велика вірогідність запізнілого вибуху;
- пильно стежте за дітьми та не дозволяйте їм гратися з піротехнікою;
- піротехніку, яка спрацювала, гасіть, дотримуючись усіх можливих застережних заходів. Загальноприйнятий спосіб утилізації піротехніки такий: залийте її водою на дві години і лише після цього викиньте разом зі звичайним сміттям.
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з метою попередження виникнення трагічних випадків під час застосування піротехнічних виробів, рятувальники ДСНС України нагадують елементарні правила безпечного їх використання:
- купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості;
- у жодному разі не купуйте петарди й феєрверки у місцях стихійного продажу;
- перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомтеся з інструкцією і суворо дотримуйтесь вказівок;
- забороняється використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту;
- забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів;
- при використанні піротехнічних виробів не можна перебувати в нетверезому стані і курити;
- забороняється зберігання піротехнічних виробів біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей;
- не рекомендується носити піротехніку в кишенях та приводити її в дію (підпалювати), тримаючи в руках;
- запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше. Якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10-ти хвилин, оскільки існує велика вірогідність запізнілого вибуху;
- пильно стежте за дітьми та не дозволяйте їм гратися з піротехнікою;
- піротехніку, яка спрацювала, гасіть, дотримуючись усіх можливих застережних заходів. Загальноприйнятий спосіб утилізації піротехніки такий: залийте її водою на дві години і лише після цього викиньте разом зі звичайним сміттям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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