Волинська птахофабрика планує відмовитися від використання антибіотиків





Про це в інтерв’ю журналу «Наше птахівництво» розповіла генеральний директор ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» Аліна Сич, -



Наразі близько 80% продукції виготовляється під брендом «Чебатурочка». Проте згодом всі потужності виробництва планують зосередити на продукції «Епікур», яка не містить антибіотиків.

Як швидко це станеться, залежатиме від реакції ринку на новий продукт.



Враховуючи динаміку зростання продажів, дистрибуцію та популярність продукту серед населення, Аліна Сич вважає, що це питання найближчих років.



Пріоритетним для Володимир-Волинської птахофабрики є ринок України. Хоча підприємство планує розширювати географію експорту та постачати продукцію, зокрема, до країн ЄС. Наразі частка експорту в загальному обсязі виробництва становить близько 2,5%.



Довідка



У грудні 2017 року Володимир-Волинська птахофабрика почала випуск курятини, отриманої без застосування антибіотиків, під торговою маркою «Епікур». За класичною схемою тут вирощують птицю, продукція з якої реалізується під ТМ «Чебатурочка».



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