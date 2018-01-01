Новорічне тріо: показали, якими були головні ялинки міста 40 років тому
Сьогодні, 16:10
У мережі з'явилося раритетне фото з маленькими ялинками на Театральному майдані, які вже давно стали головною окрасою міста на різдвяні свята.
Фото на своїй сторінці у Facebook опублікував Олександр Повх.
«Луцьк. 1980 рік. Театральна площа. Тепер ці красуні ялинки виросли і щорічно їх тепер прикрашають і включають на свято Миколая. У Луцьку більше зрізаних ялинок не встановлюють», – йдеться у дописі.
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Фото на своїй сторінці у Facebook опублікував Олександр Повх.
«Луцьк. 1980 рік. Театральна площа. Тепер ці красуні ялинки виросли і щорічно їх тепер прикрашають і включають на свято Миколая. У Луцьку більше зрізаних ялинок не встановлюють», – йдеться у дописі.
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Сьогодні, 16:10