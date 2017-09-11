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На Волині може з'явитися ще одни пункт пропуску на кордоні з Польщею

На Волині може з'явитися ще одни пункт пропуску на кордоні з Польщею
На україно-польському кордоні планують відкрити ще п'ять пунктів пропуску, один з них - у Волинській області.

Про це повідомив посол України у Варшаві Андрій Дещиця в інтерв’ю інформагентству Укрінформ.

Він зауважив, що наразі пріоритетним завданням є модернізація наявних пунктів пропуску. Але реальною є також перспектива відкриття протягом двох років пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховичі" поблизу Перемишля. Для цього є вже рішення змішаної комісії з питань транскордонного та регіонального розвитку, є кошти в місцевих бюджетах, зокрема у Підкарпатському воєводстві для підготовки проектно-кошторисної документації.

Крім того, є ще кілька місць на українсько-польському кордоні, де потенційно можуть бути пункти пропуску. Це чотири місця, де відбуваються дні добросусідства: одне – на Волині, два – у Львівській області, ще одне – у Закарпатській області, де сходяться кордони України, Польщі та Словаччини.

«Об’єктивна потреба відкриття тут пунктів пропуску є. Потрібне політичне рішення і фінансове забезпечення», – зазначив Андрій Дещиця.


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Теги: пункт пропуску, кордон, Польща
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