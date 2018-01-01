Семеро волинських чиновників отримали квартири у луцьких новобудовах





Урочисте вручення документів та ключів відбулось в суботу, 29 грудня,



Сім’ї, зможуть оселитись в нових домівках вже найближчим часом.



Нагадаємо, що на позачерговому засіданні виконавчого комітету Луцькради



Список представників виконавчого комітету, які отримають однокімнатні квартири у Луцьку



1 Однокімнатної квартири на вул. Набережній, 4а житловою площею 20,4 кв.м, загальною – 47,9 кв.м, Лукашук Оксані Володимирівні. З квартирного обліку Лукашук О.В., на якому вона перебуває з 08.07.2014, зняти.



2. Однокімнатної квартири на вул. Набережній, 4а житловою площею 20,8 кв.м, загальною – 48,9 кв.м, Мельничук Олені Павлівні. З квартирного обліку Мельничук О.П., на якому вона перебуває з 21.11.2016, зняти.



3. Однокімнатної квартири на вул. Набережній, 4а житловою площею 20,8 кв.м, загальною – 47,8 кв.м, Гейник Галині Миколаївні з сім’єю в складі 6 осіб. З квартирного обліку Гейник Г.М., на якому вона перебуває з 21.03.1994, зняти.



4. Однокімнатної квартири на вул. Ковельській, 29 житловою площею 14,6 кв.м, загальною – 44,3 кв.м, Федчик Наталії Юріївні. З квартирного обліку Федчик Н.Ю., на якому вона перебуває з 02.03.2015, зняти.



5. Однокімнатної квартири на вул. Ковельській, 29 житловою площею 24,6 кв.м, загальною – 41,6 кв.м, Філіпчук Ользі Володимирівні. З квартирного обліку Філіпчук О.В., на якому вона перебуває з 21.02.2008, зняти .



6. Однокімнатної квартири на вул. Ковельській, 29 житловою площею 15,2 кв.м, загальною – 42,0 кв.м, Ковальчук Ілоні Володимирівні з сім’єю в складі 2 осіб. З квартирного обліку Ковальчук І.В., на якому вона перебуває з 21.11.2016, зняти.



7. Однокімнатної квартири на вул. Ковельській, 29 житловою площею 22,4 кв.м, загальною – 43,6 кв.м, Венгерській Ірині Миколаївні з сім’єю в складі 5 осіб. З квартирного обліку Венгерську І.М., на якому вона перебуває з 03.02.2015, зняти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сім представників виконавчого апарату Волинської обласної ради отримали ключі від квартир у місті Луцьку.Урочисте вручення документів та ключів відбулось в суботу, 29 грудня, повідомляють "Волинькі новини".Сім’ї, зможуть оселитись в нових домівках вже найближчим часом.Нагадаємо, що на позачерговому засіданні виконавчого комітету Луцькради надали сім однокімнатних квартир працівникам виконавчого апарату Волинської обласної ради.Список представників виконавчого комітету, які отримають однокімнатні квартири у Луцьку опублікувало видання "Волинь24":1 Однокімнатної квартири на вул. Набережній, 4а житловою площею 20,4 кв.м, загальною – 47,9 кв.м,. З квартирного обліку Лукашук О.В., на якому вона перебуває з 08.07.2014, зняти.2. Однокімнатної квартири на вул. Набережній, 4а житловою площею 20,8 кв.м, загальною – 48,9 кв.м,. З квартирного обліку Мельничук О.П., на якому вона перебуває з 21.11.2016, зняти.3. Однокімнатної квартири на вул. Набережній, 4а житловою площею 20,8 кв.м, загальною – 47,8 кв.м,з сім’єю в складі 6 осіб. З квартирного обліку Гейник Г.М., на якому вона перебуває з 21.03.1994, зняти.4. Однокімнатної квартири на вул. Ковельській, 29 житловою площею 14,6 кв.м, загальною – 44,3 кв.м,. З квартирного обліку Федчик Н.Ю., на якому вона перебуває з 02.03.2015, зняти.5. Однокімнатної квартири на вул. Ковельській, 29 житловою площею 24,6 кв.м, загальною – 41,6 кв.м,. З квартирного обліку Філіпчук О.В., на якому вона перебуває з 21.02.2008, зняти .6. Однокімнатної квартири на вул. Ковельській, 29 житловою площею 15,2 кв.м, загальною – 42,0 кв.м,з сім’єю в складі 2 осіб. З квартирного обліку Ковальчук І.В., на якому вона перебуває з 21.11.2016, зняти.7. Однокімнатної квартири на вул. Ковельській, 29 житловою площею 22,4 кв.м, загальною – 43,6 кв.м,з сім’єю в складі 5 осіб. З квартирного обліку Венгерську І.М., на якому вона перебуває з 03.02.2015, зняти.

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