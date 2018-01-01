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Семеро волинських чиновників отримали квартири у луцьких новобудовах

Семеро волинських чиновників отримали квартири у луцьких новобудовах
Сім представників виконавчого апарату Волинської обласної ради отримали ключі від квартир у місті Луцьку.

Урочисте вручення документів та ключів відбулось в суботу, 29 грудня, повідомляють "Волинькі новини".

Сім’ї, зможуть оселитись в нових домівках вже найближчим часом.

Нагадаємо, що на позачерговому засіданні виконавчого комітету Луцькради надали сім однокімнатних квартир працівникам виконавчого апарату Волинської обласної ради.

Список представників виконавчого комітету, які отримають однокімнатні квартири у Луцьку опублікувало видання "Волинь24":

1 Однокімнатної квартири на вул. Набережній, 4а житловою площею 20,4 кв.м, загальною – 47,9 кв.м, Лукашук Оксані Володимирівні. З квартирного обліку Лукашук О.В., на якому вона перебуває з 08.07.2014, зняти.

2. Однокімнатної квартири на вул. Набережній, 4а житловою площею 20,8 кв.м, загальною – 48,9 кв.м, Мельничук Олені Павлівні. З квартирного обліку Мельничук О.П., на якому вона перебуває з 21.11.2016, зняти.

3. Однокімнатної квартири на вул. Набережній, 4а житловою площею 20,8 кв.м, загальною – 47,8 кв.м, Гейник Галині Миколаївні з сім’єю в складі 6 осіб. З квартирного обліку Гейник Г.М., на якому вона перебуває з 21.03.1994, зняти.

4. Однокімнатної квартири на вул. Ковельській, 29 житловою площею 14,6 кв.м, загальною – 44,3 кв.м, Федчик Наталії Юріївні. З квартирного обліку Федчик Н.Ю., на якому вона перебуває з 02.03.2015, зняти.

5. Однокімнатної квартири на вул. Ковельській, 29 житловою площею 24,6 кв.м, загальною – 41,6 кв.м, Філіпчук Ользі Володимирівні. З квартирного обліку Філіпчук О.В., на якому вона перебуває з 21.02.2008, зняти .

6. Однокімнатної квартири на вул. Ковельській, 29 житловою площею 15,2 кв.м, загальною – 42,0 кв.м, Ковальчук Ілоні Володимирівні з сім’єю в складі 2 осіб. З квартирного обліку Ковальчук І.В., на якому вона перебуває з 21.11.2016, зняти.

7. Однокімнатної квартири на вул. Ковельській, 29 житловою площею 22,4 кв.м, загальною – 43,6 кв.м, Венгерській Ірині Миколаївні з сім’єю в складі 5 осіб. З квартирного обліку Венгерську І.М., на якому вона перебуває з 03.02.2015, зняти.


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Теги: Квартири, житло
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