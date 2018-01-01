Священик УПЦ ПМ з Волині пообіцяв оскаржити у суді рішення громади про перехід до Помісної церкви





Про це священнослужитель Свято-Михайлівського храму УПЦ МП села Красноволя протоієрей Андрій Геналюк



Нагадаємо, що прихожани церкви з села Красноволя та Погулянка



Проте, у неділю, 30 грудня, у церкві почали збиратися представники УПЦ МП, які виступали проти переходу громади, тому підписи жителів вирішили оприлюднити раніше.



На збори приїхали священики УПЦ МП з сусідніх сіл та переконували прихожан не переходити до ПЦУ, оскільки вважають перехід незаконним, а також обіцяли громаді «зустріч у суді». Проти переходу виступив і настоятель храму.



Проте більшість селян проголосували за перехід до Православної церкви України, своє волевиявлення селяни зафіксували документально.



«У храмі були проведені нелегітимні збори, тому що згідно зі статутом нашої церкви парафіяльні збори скликає настоятель. Оскільки я не вбачав необхідності проводити сьогодні збори – я їх не скликав. Збори були проведені самочинно, не дотримано ні протокольної частини, ні регламенту. Секретаря не було обрано. Тому ці збори не мають ніякої юридичної сили. Така моя думка» – заявив настоятель красноволівського храму Андрій Геналюк.



Коментуючи те, що більшість мешканців сіл Погулянка і Красноволя поставили підпис за перехід в ПЦУ, священик сказав:



«Село Погулянка має свою Свято-Володимирську громаду. Воно не в праві було голосувати за долю Свято-Михайлівської громади. Це питання теж буде оспорено» – заявив Андрій Геналюк.



«А у Красноволі ті, що збирали підписи, питали людей: «За яку ви церкву – російську чи українську?». Це вже неправильне було питання, бо ми на сьогоднішній день не називаємося юридично російською церквою. Ми – Українська православна церква. А ставили питання таким чином, аби викликати більшу агресію і отримати бажаний результат. Саме тому, на мою думку, люди і підписалися» - вважає протоієрей.



До того ж, стверджує священик, «на окремих людей був тиск». «Тиснули ті, хто збирали підписи» - заявив настоятель.



«Будемо в юридичному полі оспорювати незаконні рішення, бо збори були нелегітимними. Також будемо подавати в суд» - запевнив священик.



Свято-Михайлівський храм села Красноволя Маневицького району (фото з Фейсбуку Андрія Геналюка)

Настоятель Свято-Михайлівського храму УПЦ МП села Красноволя Маневицького району, протоієрей Андрій Геналюк



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Настоятель храму села Красноволя Маневицького району заявив, що збори, на яких громада вирішила перейти до новоствореної Православної церкви України, відбулися нелегітимно і їх будуть оскаржувати у суді.Про це священнослужитель Свято-Михайлівського храму УПЦ МП села Красноволя протоієрей розповів у коментарі «Першому».Нагадаємо, що прихожани церкви з села Красноволя та Погулянка зібрали підписи щодо переходу до Православної церкви України. Близько 90% селян підписалося за таку ініціативу і хотіли оприлюднити ці протоколи після отримання Томосу.Проте, у неділю, 30 грудня, у церкві почали збиратися представники УПЦ МП, які виступали проти переходу громади, тому підписи жителів вирішили оприлюднити раніше.На збори приїхали священики УПЦ МП з сусідніх сіл та переконували прихожан не переходити до ПЦУ, оскільки вважають перехід незаконним, а також обіцяли громаді «зустріч у суді». Проти переходу виступив і настоятель храму.Проте більшість селян проголосували за перехід до Православної церкви України, своє волевиявлення селяни зафіксували документально.– заявив настоятель красноволівського храму Андрій Геналюк.Коментуючи те, що більшість мешканців сіл Погулянка і Красноволя поставили підпис за перехід в ПЦУ, священик сказав:«Село Погулянка має свою Свято-Володимирську громаду. Воно не в праві було голосувати за долю Свято-Михайлівської громади. Це питання теж буде оспорено» – заявив Андрій Геналюк.«А у Красноволі ті, що збирали підписи, питали людей: «За яку ви церкву – російську чи українську?». Це вже неправильне було питання, бо ми на сьогоднішній день не називаємося юридично російською церквою. Ми – Українська православна церква. А ставили питання таким чином, аби викликати більшу агресію і отримати бажаний результат. Саме тому, на мою думку, люди і підписалися» - вважає протоієрей.До того ж, стверджує священик, «на окремих людей був тиск». «Тиснули ті, хто збирали підписи» - заявив настоятель.«Будемо в юридичному полі оспорювати незаконні рішення, бо збори були нелегітимними. Також будемо подавати в суд» - запевнив священик.

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