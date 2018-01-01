Ремонт басейну у луцькій школі обійшовся майже у півмільйона гривень
Сьогодні, 18:51
На капітальний ремонт басейну луцької школи витратили 435,9 тисяч гривень.
Про це стало відомо із договору, оприлюдненого у системі публічних закупівель «Prozorro, - повідомляє "Волинь Online".
Ремонтували басейн у Луцькый гімназіъ № 21 імені Михайла Кравчука. Роботи виконувало ТзОВ «Техно Модуль Ультра».
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Про це стало відомо із договору, оприлюдненого у системі публічних закупівель «Prozorro, - повідомляє "Волинь Online".
Ремонтували басейн у Луцькый гімназіъ № 21 імені Михайла Кравчука. Роботи виконувало ТзОВ «Техно Модуль Ультра».
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