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Ремонт басейну у луцькій школі обійшовся майже у півмільйона гривень

Ремонт басейну у луцькій школі обійшовся майже у півмільйона гривень
На капітальний ремонт басейну луцької школи витратили 435,9 тисяч гривень.

Про це стало відомо із договору, оприлюдненого у системі публічних закупівель «Prozorro, - повідомляє "Волинь Online".

Ремонтували басейн у Луцькый гімназіъ № 21 імені Михайла Кравчука. Роботи виконувало ТзОВ «Техно Модуль Ультра».

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Теги: басейн, школа, ремонт
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