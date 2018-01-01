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У волинській школі встановили енергозберігаючі вікна

У волинській школі встановили енергозберігаючі вікна
У загальноосвітній школі села Переспа Рожищенського району частково замінили старі дерев’яні вікна на енергозберігаючі.

Про це повідомляють на сайті Рожищенської районної державної адміністрації.

Загалом на заміну 24 вікон витратили 174 тисяч гривень.

Це допоможе знизити тепловитрати у зимовий період за рахунок раціонального і ефективного використання тепла, знизить показники шумоізоляції, підвищить рівень здоров’я учнів, вчителів, поліпшить мікроклімат у школі, покращить естетичний вигляд будівлі навчального закладу.

Заміна вікон стала можливою завдяки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.


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Теги: енергозбереження, ремонт, школа
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