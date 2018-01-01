У волинській школі встановили енергозберігаючі вікна





Про це



Загалом на заміну 24 вікон витратили 174 тисяч гривень.



Це допоможе знизити тепловитрати у зимовий період за рахунок раціонального і ефективного використання тепла, знизить показники шумоізоляції, підвищить рівень здоров’я учнів, вчителів, поліпшить мікроклімат у школі, покращить естетичний вигляд будівлі навчального закладу.



Заміна вікон стала можливою завдяки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У загальноосвітній школі села Переспа Рожищенського району частково замінили старі дерев’яні вікна на енергозберігаючі.Про це повідомляють на сайті Рожищенської районної державної адміністрації.Загалом на заміну 24 вікон витратили 174 тисяч гривень.Це допоможе знизити тепловитрати у зимовий період за рахунок раціонального і ефективного використання тепла, знизить показники шумоізоляції, підвищить рівень здоров’я учнів, вчителів, поліпшить мікроклімат у школі, покращить естетичний вигляд будівлі навчального закладу.Заміна вікон стала можливою завдяки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

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