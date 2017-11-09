На Хмельниччині вантажівка влетіла у кафе: є загиблі та поранені. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода сталася за участю вантажівки «DAF», внаслідок аварії три людини загинули і ще двоє важко травмувалися, -



Аварія сталася в ніч з 29 на 30 грудня на перехресті неподалік села Давидківці Хмельницького району. Вантажівка під керуванням 38-річного хмельничанина рухалася з Одеси у напрямку Хмельницького.



На перехресті транспортний засіб з невстановлених причин з’їхав з дороги на узбіччя та врізався у недіюче кафе. У кабіні автомобіля на той момент було п’ятеро людей – водій і четверо пасажирів. Троє з них – водій і двоє чоловіків 1990 та 1994 років народження – загинули на місці події. Ще двоє чоловіків, 1982 та 1994 р.н., госпіталізовані до обласної лікарні.



Кабіна вантажівки була настільки сильно пошкоджена, що рятувальникам довелося діставати загиблих та потерпілих за допомогою спеціального обладнання.



Наразі за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрите кримінальне провадження за ч.3 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.







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