Волинські військовослужбовці завітали в гості до дітей загиблих на війні побратимів





Про це



"Звичайно, жоден подарунок не замінить дітям батьківської любові і турботи, але ми щиро прагнемо, аби свята були для вас солодкими і щедрими, а майбутнє щасливим і мирним.

І зробимо для цього все від нас залежне, заради вас, наші дорогі, і заради світлої пам'яті ваших батьків, з якими воювали пліч-о-пліч", - йдетсья у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні новорічно-різдвяних свят військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади завітали з гостинцями до дітей загиблих побратимів, які в боях на Донбасі віддали життя за Україну.Про це повідомляє прес-служби бригади у Facebook."Звичайно, жоден подарунок не замінить дітям батьківської любові і турботи, але ми щиро прагнемо, аби свята були для вас солодкими і щедрими, а майбутнє щасливим і мирним.І зробимо для цього все від нас залежне, заради вас, наші дорогі, і заради світлої пам'яті ваших батьків, з якими воювали пліч-о-пліч", - йдетсья у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію