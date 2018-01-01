Волинські військовослужбовці завітали в гості до дітей загиблих на війні побратимів
Сьогодні, 21:17
Напередодні новорічно-різдвяних свят військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади завітали з гостинцями до дітей загиблих побратимів, які в боях на Донбасі віддали життя за Україну.
Про це повідомляє прес-служби бригади у Facebook.
"Звичайно, жоден подарунок не замінить дітям батьківської любові і турботи, але ми щиро прагнемо, аби свята були для вас солодкими і щедрими, а майбутнє щасливим і мирним.
І зробимо для цього все від нас залежне, заради вас, наші дорогі, і заради світлої пам'яті ваших батьків, з якими воювали пліч-о-пліч", - йдетсья у дописі.
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Про це повідомляє прес-служби бригади у Facebook.
"Звичайно, жоден подарунок не замінить дітям батьківської любові і турботи, але ми щиро прагнемо, аби свята були для вас солодкими і щедрими, а майбутнє щасливим і мирним.
І зробимо для цього все від нас залежне, заради вас, наші дорогі, і заради світлої пам'яті ваших батьків, з якими воювали пліч-о-пліч", - йдетсья у дописі.
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