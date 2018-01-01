Родинам військовополонених моряків виплатили по 100 тисяч гривень

Родини усіх 24 моряків, яких РФ захопила в полон під час акту агресії в Керченській протоці, отримали одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тис. грн.Про виплату допомоги родичам українських моряків, захоплених РФ у полон у Керченській протоці, повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб."Можу вам відповідально заявити, що всі родини отримали по 100 тис. грн. Ми постійно підтримуємо взаємозв’язок з міжнародними гуманітарними організаціями, адвокатами військовополонених для найшвидшого звільнення моряків з російської тюрми", – зазначив глава МінТОТНагадаємо, під час зустрічі з родинами полонених моряків президентдав доручення Кабінету міністрів виплатити їм грошову допомогу в розмірі 100 тис. грн.