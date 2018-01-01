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Родинам військовополонених моряків виплатили по 100 тисяч гривень

Родинам військовополонених моряків виплатили по 100 тисяч гривень
Родини усіх 24 моряків, яких РФ захопила в полон під час акту агресії в Керченській протоці, отримали одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тис. грн.

Про виплату допомоги родичам українських моряків, захоплених РФ у полон у Керченській протоці, повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"Можу вам відповідально заявити, що всі родини отримали по 100 тис. грн. Ми постійно підтримуємо взаємозв’язок з міжнародними гуманітарними організаціями, адвокатами військовополонених для найшвидшого звільнення моряків з російської тюрми", – зазначив глава МінТОТ Вадим Черниш.

Нагадаємо, під час зустрічі з родинами полонених моряків президент Петро Порошенко дав доручення Кабінету міністрів виплатити їм грошову допомогу в розмірі 100 тис. грн.


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Теги: моряки, полонені, грошова допомога
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