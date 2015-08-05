«Союз двох народів відбувся»: Лукашенко заінтригував привітанням Путіна

Олександр Лукашенко у новорічному привітанні Володимира Путіна заявив, що союз білоруського і російського народів відбувся.



Вітання Лукашенка, адресоване Путіну, опубліковано на



Наступного року ми відзначаємо знаменну дату – двадцятиріччя від дня підписання Договору про створення Союзної держави. Республіка Білорусь та Російська Федерація пройшли непростий шлях, але сьогодні з упевненістю можна говорити про те, що союз двох народів відбувся, – йдеться в тексті привітанні.



Водночас Лукашенко не говорить у ньому про пряме входження Білорусі до складу Росія, про що попереджали білоруські ЗМІ, щоправда, не маючи офіційного підтвердження.



На підставі чуток вони повідомляли, що 31 грудня президент Білорусі, який 29 грудня полетів на переговори з Путіним, оголосить про приєднання до РФ.



Путін у відповідь також привітав Лукашенка, і констатував, що російсько-білоруське співробітництво плідно розвивається в усіх сферах.



– Переконаний, що подальше зміцнення відносин стратегічного партнерства між Росією і Білоруссю в повній мірі відповідає інтересам наших братських народів, – написав він.



Тим часом, експерти кажуть, що Путін буде намагатися красиво прибрати Лукашенка, щоб самому балотуватися в президенти Союзної держави.

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