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Луцький зоопарк розробив власний календар. ФОТО

Луцький зоопарк розробив власний календар. ФОТО
Луцький зоопарк розробив календар на 2019 рік. На його сторінках зображені тварини зоопарку. Автором світлин є Олег Міткевич.

«Це календар зі світлинами авторства Олега Міткевича частини наших підопічних» - йдеться у повідомленні зоопарку.

Придбати календар можна у будь-який день з 10:00 до 17:00 у касі КП «Луцький зоопарк». Вартість - 100 грн.

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Теги: зоопарк, календар
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