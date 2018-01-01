Луцький зоопарк розробив власний календар. ФОТО

Олег Міткевич.



«Це календар зі світлинами авторства Олега Міткевича частини наших підопічних» - йдеться у повідомленні зоопарку.



Придбати календар можна у будь-який день з 10:00 до 17:00 у касі КП «Луцький зоопарк». Вартість - 100 грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький зоопарк розробив календар на 2019 рік. На його сторінках зображені тварини зоопарку. Автором світлин є«Це календар зі світлинами авторства Олега Міткевича частини наших підопічних» - йдеться у повідомленні зоопарку.Придбати календар можна у будь-який день з 10:00 до 17:00 у касі КП «Луцький зоопарк». Вартість - 100 грн.

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