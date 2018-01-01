На Волині медики врятували життя чоловіку з інфарктом. ФОТО
Сьогодні, 21:42
Медики Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання провели операцію пацієнту з інфарктом міокарда.
Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО у facebook.
"Сьогодні нашими лікарями за допомогою сучасного ангіографа урнентно проведено стентування коронарних артерій хворому П. з приводу інфаркту міокарда.
Врятоване ще одне життя!!!",- йдеться в дописі.
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Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО у facebook.
"Сьогодні нашими лікарями за допомогою сучасного ангіографа урнентно проведено стентування коронарних артерій хворому П. з приводу інфаркту міокарда.
Врятоване ще одне життя!!!",- йдеться в дописі.
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