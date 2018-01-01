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На Волині медики врятували життя чоловіку з інфарктом. ФОТО

На Волині медики врятували життя чоловіку з інфарктом. ФОТО
Медики Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання провели операцію пацієнту з інфарктом міокарда.

Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО у facebook.

"Сьогодні нашими лікарями за допомогою сучасного ангіографа урнентно проведено стентування коронарних артерій хворому П. з приводу інфаркту міокарда.

Врятоване ще одне життя!!!",- йдеться в дописі.
На Волині медики врятували життя чоловіку з інфарктом. ФОТО

На Волині медики врятували життя чоловіку з інфарктом. ФОТО

На Волині медики врятували життя чоловіку з інфарктом. ФОТО

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Теги: медики, інфаркт, операція, Ковель, ангіограф
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