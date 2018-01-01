На Волині медики врятували життя чоловіку з інфарктом. ФОТО





Про це йдеться на



"Сьогодні нашими лікарями за допомогою сучасного ангіографа урнентно проведено стентування коронарних артерій хворому П. з приводу інфаркту міокарда.



Врятоване ще одне життя!!!",- йдеться в дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медики Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання провели операцію пацієнту з інфарктом міокарда.Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО у facebook."Сьогодні нашими лікарями за допомогою сучасного ангіографа урнентно проведено стентування коронарних артерій хворому П. з приводу інфаркту міокарда.Врятоване ще одне життя!!!",- йдеться в дописі.

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