31 грудня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження святкує письменниця(на фото).Також особисте свято відзначають голова громадської організації «Жінки Волині», волонтерта медикЦього дня іменини у тих, кого звуть Зоя, Михайло, Модест, Семен та Севастіан.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.31 грудня 1939 року вважають офіційним початком роботи луцького міськвиконкому, а отже, і міського голови, оскільки зберігся протокол засідання президії Луцької міськради від цього дня. Хоча, насправді, перше засідання відбулося 3 грудня 1939 року, але протокол загубився.31 грудня 1962 року у Луцьку на вулиці Леніна (нині – проспект Волі), на місці нинішнього приміщення обласного драмтеатру вперше загорівся символічний факел природного газу. Новорічним подарунком для мешканців будинків № 7, 9, 11 та 13 по вулиці Леніна стала газифікація їхніх осель.А у 2011 році Луцьк отримав нове доменне ім’я - до існуючих доменних імен lutsk.ua та volyn.ua приєдналося ще одне - lt.ua.