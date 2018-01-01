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На луцькому ринку дітям продають петарди та феєрверки

На луцькому ринку дітям продають петарди та феєрверки
У Луцьку міська рада заборонила використання феєрверків без дозволу відповідних служб під час новорічних та різдвяних свят.

Про це пише 5 канал.

На ринках українських міст заборонений продаж піротехнічних виробів. Однак, це не зупиняє спритних продавців, які прагнуть заробити напередодні Нового року. Щоб спіймати таких порушників, на одному з луцьких ринків поліцейські та пожежники влаштували рейд.

Це – Завокзаильнй ринок у Луцьку. Пожежні та поліцейські ходять торговельними рядами та пильнують, чи не продають феєрверки.

Катерина Побережник, співробітник луцького відділу ДСНС, говорить: "Відповідні заходи проводяться з метою виявлення порушників, оскільки правила пожежної безпеки забороняють на ринку продаж піротехнічних виробів".

"Якщо діти користуються такими вогненебезпечними засобами, то тільки під контролем старших, а сам не купую", – говорить лучанин.

Інший каже: "Нині це напружує у зв'язку з тим, яка ситуація в нас в країні і якось це страшно, коли вони бахкають, а не весело".

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Теги: феєрверк, пітарди, ринок
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