На луцькому ринку дітям продають петарди та феєрверки
Сьогодні, 02:49
У Луцьку міська рада заборонила використання феєрверків без дозволу відповідних служб під час новорічних та різдвяних свят.
Про це пише 5 канал.
На ринках українських міст заборонений продаж піротехнічних виробів. Однак, це не зупиняє спритних продавців, які прагнуть заробити напередодні Нового року. Щоб спіймати таких порушників, на одному з луцьких ринків поліцейські та пожежники влаштували рейд.
Це – Завокзаильнй ринок у Луцьку. Пожежні та поліцейські ходять торговельними рядами та пильнують, чи не продають феєрверки.
Катерина Побережник, співробітник луцького відділу ДСНС, говорить: "Відповідні заходи проводяться з метою виявлення порушників, оскільки правила пожежної безпеки забороняють на ринку продаж піротехнічних виробів".
"Якщо діти користуються такими вогненебезпечними засобами, то тільки під контролем старших, а сам не купую", – говорить лучанин.
Інший каже: "Нині це напружує у зв'язку з тим, яка ситуація в нас в країні і якось це страшно, коли вони бахкають, а не весело".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише 5 канал.
На ринках українських міст заборонений продаж піротехнічних виробів. Однак, це не зупиняє спритних продавців, які прагнуть заробити напередодні Нового року. Щоб спіймати таких порушників, на одному з луцьких ринків поліцейські та пожежники влаштували рейд.
Це – Завокзаильнй ринок у Луцьку. Пожежні та поліцейські ходять торговельними рядами та пильнують, чи не продають феєрверки.
Катерина Побережник, співробітник луцького відділу ДСНС, говорить: "Відповідні заходи проводяться з метою виявлення порушників, оскільки правила пожежної безпеки забороняють на ринку продаж піротехнічних виробів".
"Якщо діти користуються такими вогненебезпечними засобами, то тільки під контролем старших, а сам не купую", – говорить лучанин.
Інший каже: "Нині це напружує у зв'язку з тим, яка ситуація в нас в країні і якось це страшно, коли вони бахкають, а не весело".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Комплекс
«ForRest»
вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
98% волинян підтримують вакцинацію, - дослідження
Сьогодні, 03:12
На луцькому ринку дітям продають петарди та феєрверки
Сьогодні, 02:49
31 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00