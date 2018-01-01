На луцькому ринку дітям продають петарди та феєрверки





Про це пише



На ринках українських міст заборонений продаж піротехнічних виробів. Однак, це не зупиняє спритних продавців, які прагнуть заробити напередодні Нового року. Щоб спіймати таких порушників, на одному з луцьких ринків поліцейські та пожежники влаштували рейд.



Це – Завокзаильнй ринок у Луцьку. Пожежні та поліцейські ходять торговельними рядами та пильнують, чи не продають феєрверки.



Катерина Побережник, співробітник луцького відділу ДСНС, говорить: "Відповідні заходи проводяться з метою виявлення порушників, оскільки правила пожежної безпеки забороняють на ринку продаж піротехнічних виробів".



"Якщо діти користуються такими вогненебезпечними засобами, то тільки під контролем старших, а сам не купую", – говорить лучанин.



Інший каже: "Нині це напружує у зв'язку з тим, яка ситуація в нас в країні і якось це страшно, коли вони бахкають, а не весело".

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